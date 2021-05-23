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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Yanık’tan ‘tolere edilebilir’ açıklama: Algı operasyonu olduğu apaçık ortada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddette geçen yılın şubat-mart aylarındaki artışı ‘tolere edilebilir‘ bulduğuna ilişkin sözlerinin haberleştirilmesini ‘algı operasyonu’ olarak neteledi: “Cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.”

Fotoğraf: AA

Yanık henüz getirildiği bakanlık görevinde bir haftayı doldurmadan 23 Nisan’da koltuğunu devrettiği 10 yaşındaki çocuğun devlet korumasında bulunduğunu ifşa etmesinde bir sakınca görmemişti. Bakanın 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi A.’ya Ramazan ayı nedeniyle bir şey ikram edildiğini belirtmesi ayrıca eleştirilmişti. Twitter’da binlerce kişi bakanın istifasını isteyerek ‘deryayanıkistifa’ etiketiyle paylaşım yapmıştı.

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20 Nisan’da göreve başlayan Yanık’ın TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nın geçen haftaki toplantısında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ başlıklı bir sunum yaparken bazı veriler paylaşarak şunları kaydettiği ortaya çıkmıştı “2020 beraberinde bir akut dönemi de ifade ediyor. Pandemi sebebiyle oluşan ve alışkanlıkları bir anlamda değiştiren, şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha artıran bir dönemden bahsediyoruz. Ocak 2020 itibariyle 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken Nisan 2020’de ciddi bir düşüş gösteriyor. Sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz. Pandeminin etkilerinin, nisanda hayata tutunma çabası devam ederken, sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi yükselmeyi görüyoruz. Daha sonra tekrar pandemi öncesine ilerlediğini görüyoruz.”

Yine kullanıdğı ifadelerle gündem yaratan bakan konuşmasının bağlamından koparıldığını ifade etti.

Bakan Yanık yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz. Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık.”

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Komisyonun AKP, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP vekillerinden oluştuğuna, kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Yanık “O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır” dedi.

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