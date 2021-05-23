Kendisine ceza kesen polisleri görüntüleyen kişiye gözaltı

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyen kişi gözaltına alındı.
İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda denetim yapan polis ekipleri, yolda yürüyen E.K.’ya kimlik ve muafiyet belgesi sordu.
Polis, muafiyet belgesi olmayan E.K. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden E.K., polis ekibini cep telefonuyla görüntülemek istedi.
Gözaltına alınan E.K. merkezine götürüldü. Cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı öğrenilen E.K.’ya dün de aynı bölgede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası yazıldığı öğrenildi.
Emniyetten ‘görüntü genelgesi’
Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 Nisan’da cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten bir ‘genelge’ yayınlamıştı.
Ankara Barosu, genelgenin hukuk devleti ilkesini zedelediği öne sürerek dava açmıştı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne göre ise ‘bir idari işlemin sahip olması gereken yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarının tümü açısından sakat olan ‘genelge’, ulaştığı hukuka aykırılık derecesi itibari ile hukuken yok hükmünde.’