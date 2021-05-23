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Yaramazlara biraz batar!

Vaka sayısının arttığı tek kent Tunceli ölüm ölüm oranında en sonda

Sağlık Bakanlığı’nın bu haftaki corona virüsü risk haritasında vaka sayısı artan tek kent olarak dikkat çeken Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde şehir dışından gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Risk haritasına göre geçen haftaki vaka oranı 100 binde 123,44’tü, bu hafta ise 124,64 oranıyla Türkiye’de vaka artışının olduğu tek il olarak kayda geçti Tunceli.

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Özdemir şunları söyledi: “Şubatta vaka sayımız tek haneli rakamlara düşmüştü. Kapanma sürecinden sonra, vaka sayılarımız ciddi oranda arttı. Yaklaşık 100 binde 400’e çıkan vaka sayılarıyla karşılaştık. Tam kapanma öncesinde, ilimize gelen misafirlerimiz oldu. Özellikle bazı ilçe ve köylerimize çok sayıda kişi geldi. Gelenlerle vaka sayımız arttı. Yaz aylarında da il dışından gelen kişi sayısı çok artacak. Bu durum, vaka sayımızı ciddi oranda yükseltecektir.”

83 bin nüfuslu kentin yarısına yakınının ilk doz aşıyı olduğuna dikkat çeken Özdemir şöyle devam etti: “Tek doz 40 bin aşı yaptık. Aşıdan kaynaklı ölüm ve yoğun bakım oranımız çok düşük. Önceki dönemlerde, ölüm ve yoğun bakım oranı çok yüksekti. Bu kötü durumu bu sefer görmedik. Vaka sayımız yükselse de, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranında Türkiye’de en düşük kentiz. Vatandaşlarımızın bu kısıtlama sürecinde, evlerinde sıkıldığını biliyoruz. Ancak yaz aylarında rahat gezmek istiyorsak, Tunceli’nin doğal güzelliklerinden faydalanmak istiyorsak, kurallara aşı oranımız tam yükselene kadar riayet edersek çok iyi olacak.”

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