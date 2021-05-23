Hindistan’da şimdi de ‘kara mantar’ alarmı: 8 bin 800’ü aşkın vaka kayda geçti

Covid-19 nedeniyle 299 bini aşkın insanını kaybeden Hindistan şimdi de ‘kara mantar enfeksiyonu’yla mücadele ediyor.

Fotoğraf: Reuters

26,5 milyonu aşkın kişinin Covid-19’a yakalandığı ülkede dün, Latince adı ‘Mukormikoz’ olan enfeksiyona yakalanan kişi sayısı 8 bin 800’e ulaştı. Nadir rastlanan enfeksiyona yakalananların sayısında birkaç haftadır artış var. Hindustan Times’ın iki gün önce okurlarıyla paylaştığı verilere göre 219 kişi hayatını kaybetti.

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‘Salgın ilan edilsin’

Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde vakaların yarısından fazlası kayda geçti. Bu iki eyalet dışında en az 15 eyalette daha sayıları sekiz ila 900 arasında değişen hasta var. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin 29 eyaletinin yöneticileri ‘salgın’ ilan edilmesini istedi. Günlerce 4 bini aşkın insanını Covid-19 nedeniyle kaybederek ‘günlük ölüm sayısında rekor kıran’, sağlık sistemi corona virüsü salgınıyla mücadelede yetersiz kalan Hindistan’daki hastanelerde kara mantar enfeksiyonu için de özel birimler kuruluyor.

Ölüm oranı yüzde 50 olan kara mantar enfeksiyonu tanısı konan binlerce kişinin büyük çoğunluğu Covid-19 atlatmış kişiler. Doktorlara göre ‘corona’ tedavisinde kullanılan steroidlerle ilintisi olabilir. Diyabet hastaları büyük risk altında.

Covid’den 12-18 ay sonra

BBC’ye konuşan doktorlar, Covid-19’a yakalanan kişilerin iyileştikten 12-18 ay sonra kara mantar’a yakalandığını gözlemledikerlini aktardı.

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Indore kentindeki 1100 yataklı devlet hastanesi Maharaja Yeshwantrao’da görevli Dr. VP Pandey, bir hafta önce sekiz hastaları varken bu sayının dün 185’e çıktığını, toplam 200 yataklı 11 özel servis oluşturduklarını söyledi.

‘Corona’dan daha tehlikeli’

“Geçmişte yılda bir iki hastaya rastlardık. Vakalar beklenmedik şekilde, ciddi anlamda arttı” diyen Pandey, kara mantar enfeksiyonunun Covid-19’dan daha tehlikeli bir hal aldığının altını çizdi. Pandey, hastalar zamanında tedavi edilmezse ölüm oranının yüzde 94’e kadar çıkabileceğini vurgulayarak, tedavisinin pahalı olduğunu, ellerinde yeterli ilaç olmadığını söyledi.

Fotoğraf: www.moneycontrol.com

400 vaka bulunan Indore kentindeki dört hastanede tedavi gören 201 hastadan örnek alan Pandey, çoğunun Covid-19 geçiren kişiler ve erkek olduğunu anlattı. Ayrıca, çoğunun tedavisinde steroid kullanıldığını ve başta diyabet omak üzere alt hastalıkları olduğunu söyledi.

Mukormikoz, genellikle kısa sürede ölümle sonuçlanan bir mantar enfeksiyonu. Doğada özellikle toprakta bolca bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bol bulunur. Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır; yerleştikten sonra hızla çoğalır ve yayılarak ölüme yol açar. Sinüsler, beyin, akciğerler ve nadiren cildi etkiler.