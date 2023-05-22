Akşam Postası / 22 Mayıs 2023

Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı destekleyecek

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, kız çocuklarını korumak için oy istedi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notuyla paylaştığı videoyla anne-babalara seslendi.

Babacan’dan video: ‘Erdoğan kazanırsa’nın tablosu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci tura kalan seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanması durumunda Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı muhtemel tabloyu çıkardı.

Soylu hedef göstermişti: Oy ve Ötesi’ne üç kat başvuru

Oy ve Ötesi bünyesinde 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusu sayısı 210 bine ulaştı.

Bankalardan şirketlere döviz satışında 5 bin dolar sınırı

Bankalar döviz satışında şirketlere günlük bin ila 5 bin dolar limit getirdi. Bankalar saat 11:00’den sonra şirketlere döviz satmayı da bıraktı. Şirketlerse daha yüksek maliyete rağmen serbest piyasaya yöneliyor.

Bankacılar: Nakit avansta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Merkez Bankası’nın geri adımına karşılık bankacılar, nakit avansın eskisi kadar yoğun kullandırılmayacağını belirtiyor.

Ekonomist Sönmez: Dövizini çekmeyene yüzde 20 faiz veriliyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, İş Bankası’nın dövizini üç ay boyunca çekmeyeceğini vadeden bazı şahıs veya şirketlere yüzde 20 TL faizi teklif ettiğini iddia etti.

Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde

Türk Lirası mevduatın (32-91 gün) aldığı faiz ortalaması yüzde 30’u aştı. Bu oran en son Ekim 2003’te aynı seviyedeydi.

Babala TV’deki AKP’li gençten Kılıçdaroğlu’na: Valla beni şaşırttınız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Babala TV programında AKP’li bir gencin, “Valla beni şaşırttınız” dediğini söyledi.