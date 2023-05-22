Kılıçdaroğlu, kız çocuklarını korumak için oy istedi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notuyla paylaştığı videoyla anne-babalara seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu Twitter’da paylaştığı videoda şunları kaydetti: “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma, oyunu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”