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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, kız çocuklarını korumak için oy istedi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur” notuyla paylaştığı videoyla anne-babalara seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)
Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu Twitter’da paylaştığı videoda şunları kaydetti: “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma, oyunu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”


Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

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