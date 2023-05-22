AKP Oğan’ı bağrına bastı: Hoş geldi, sefa geldi

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ikinci tur için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek açıklayan Sinan Oğan için, “Söylediği konularla bizim söylediğim konular arasında çok fark yok” dedi.

Sinan Oğan. (AA)

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, bugün desteğini Erdoğan’dan yana açıkladı. AKP de Oğan’ı sahiplenmekte gecikmedi.

AA’nın haberine göre Yıldırım şunları söyledi: “Hoş geldi, sefa geldi. Teşekkür ediyoruz. Zaten Sinan beyin söylediği konularla bizim söylediğimiz konular arasında çok fark yok. Özellikle Türkiye’nin üniter yapısı, bağımsız bütünlüğü gibi konularda tamamen aynı görüşlerdeyiz. Göçmenlerle ilgili hassasiyetini biliyoruz ama onların da belirli bir takvimde zaten gerçekleşeceğini cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıklamış oldu.”

Ne olmuştu?

Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı.