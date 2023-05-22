‘Oğan’ın kararı’ Twitter’da: Cehenneme odun taşımayı seçti

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması Twitter’da yankılandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.
Oğan, hem Erdoğan’la hem millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.
Gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy verceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı. Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ geçen cuma günü Kılıçdaroğlu’yla ‘olumlu’ bir görüşme yapmıştı.
Ne olmuştu?
Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı. Oğan son olarak da ata ittifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ için, “Kararımız aynı olmak zorunda değil” diye konuşmuştu.