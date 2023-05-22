‘Oğan’ın kararı’ Twitter’da: Cehenneme odun taşımayı seçti

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması Twitter’da yankılandı.

Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeterince Atatürkçü görmeyip, ilk turda oylarını Sinan Beye veren Atatürkçü seçmenlere hayırlı uğurlu olsun! — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 22, 2023

📌 “Tabii ki bedavadan ortak olmayacağız, bizim de bakanlıklar, CB yardımcılığı gibi taleplerimiz olacak” diyen Sinan Oğan, Hüda Par gibi, Cumhur ittifakıyla yoluna devam etmek istiyormuş…

2014’den bugüne meğer neler değişmiş…. pic.twitter.com/1dOsyV9jfE — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) May 22, 2023

“Milliyetçiyim , cehennemin kapılarını kapatacağım” diyen Sinan Oğan, Hizbullahla ittifak yapan ve göç politikası olmadan hem göçmenleri hem ülkeyi mahveden Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi. Demek ki neymiş milliyetçilik de çıkarlar gündeme gelene kadarmış. — Feyza Altun (@feyzaltun) May 22, 2023

Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, Akp karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız. — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) May 22, 2023

Kendini "milliyetçi", "ülkücü" diye tanımlayan ve Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde katledilmesinden rahatsız olan hiç kimsenin bu dönekliği affedeceğine inanmıyorum. En fazla Metin Feyzioğlu gibi büyükelçi yaparlar, sonra da kaybolur gider tarihin çöplüğünde! — Lûbe Ayar (@lubeayar) May 22, 2023

Çok isabetli oldu. Yamtar mefkuresinin nihayetinde Erdoğan'ın sarayına park etmesi, kısa vadede de uzun vadede de daha iyidir. — hakkı özdal (@hakki_ozdal) May 22, 2023

M. İnce'nin 2 ay boyunca medya zorbalığı ile oyları düşürülüp çekilmeye zorlanmasaydı tepki oyları S. Oğan'dan daha çok ona yönelir ama o 2. turda Erdoğan'la saf tutmayacağı için muhalefetin kazanma şansı artardı. Ama siyaset dahisi CHP Politbüro burada da dehasını konuşturdu. — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) May 22, 2023

Brezilya’nın solcu başkanı Lula’nın “Cehennemin kapılarını kapatacağız” sözünü araklayıp iktidara muhalif gençlerin tepkisi üzerinden siyasi rüzgar yakalayan Sinan Oğan, bulduğu ilk fırsatta Saray’la el sıkıştı. Tüm sözlerini yutması için, Erdoğan ile yaptığı bir görüşme yetti. pic.twitter.com/A2QCLiCQum — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) May 22, 2023

Birisi daha “15 Dakikalık ününü” kullanıp bitirdi. — deniz yurdakul (@denizyurdakul) May 22, 2023

Cehennemin kapılarını domuz bağıyla kapatırsın artık! — Koray Doğan Urbarlı (@Urbarli) May 22, 2023

Adam cehennemin kapıları kapatacağız demişti, kapıyı üstümüze kapatmayı kastediyormuş demek ki — Kaan Sekban (@KaanSekbann) May 22, 2023

Ahde vefa önemlidir. Ama Vefa sadece bir ilçe ismi olarak karşımızda yine… Sinan Oğan 20 dk konuştu. Ümit Özdağ ve Vecdet Öz’ün ismini bir kez olsun anmadı. İpler fena kopmuş. Hayırlı olsun… — fatih portakal (@fatihportakal) May 22, 2023

Sinan Oğan büyük hayal kırıklığı. Bir milliyetçi olarak Türk Lirasının dünyanın en değersiz para birimi olmasından rahatsız olmamış. Okullarda andımızın kaldırılmasından rahatsız olmamış. Araplarla Türk yurdunun istilasından rahatsız olmamış. Ne hazin son. Ne acı tükeniş. Yazık. — Cem Seymen (@cemseymen) May 22, 2023

Sinan Oğan, cehenneme odun taşımayı seçti. Oysa cehennemin kapılarını kapatacağını söylemişti. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) May 22, 2023

Odanın birini de kendi alır diye umdu herhalde. Aynılar aynı yere… https://t.co/tf4UjCl6B3 — Barış Atay (@barisatay) May 22, 2023

Cehennemin kapılarını kapatmak üzere yola çıkıp cehennemin kapılarını ardına kadar açmaya çalışmak. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) May 22, 2023

Türk milliyetçisiyim, Atatürkçüyüm, ilkelerim var, kırmızı çizgilerim var diyen S. Oğan;

“PKK ve Hizbullah'a terör örgütü demiyorum, Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilebilir.” diyen, özerkliği savunan, Türk bayrağı ismini problemli gören HÜDA PAR’ın olduğu safı seçti.

İLGİNÇ! — Prof Dr Güner Sönmez (@DrGunerSonmez) May 22, 2023

Tabii ki güçten yana olacaktı… mazlumdan yana mı olacaktı… ta baştan söyledik, aldığı oyu pazarlığa çıkardı diye… — ORHAN BURSALI (@ORHANBURSALI) May 22, 2023

Her seçim dönemi "Kürtler, AKP ile anlaşacak" haberleri ile başlar, milliyetçilerin AKP ile ittifak yapması ile biter. Önemli bir gelenek… — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) May 22, 2023

Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nın destekleyecek. ATA ittifakının adayının Atatürk'ü sevmeyen, hatta bizzat nefret edenlere destek vermesi de Türk siyasetinin geldiği net durumu bize bir kez daha gösteriyor.

Siyaset Türkiye'de her zaman menfaat işidir. — Nihat Sırdar (@nihatsirdar) May 22, 2023

cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki bir numaralı vaadi "mültecileri evine göndermek" olan zat-ı muhterem, ülkeye milyonlarca mültecinin gelmesinin ana sorumlusu olan iktidarı destekleme kararı aldı. sağ siyaset tam olarak budur. — fatih yaşlı (@fatih_yasli) May 22, 2023

İkinci turda sonuç ne olursa olsun tarihin doğru yerindeyiz. — Zınar Karavil (@ZinarKaravil) May 22, 2023

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, hem Erdoğan’la hem millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.

Gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy verceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı. Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ geçen cuma günü Kılıçdaroğlu’yla ‘olumlu’ bir görüşme yapmıştı.

Ne olmuştu?

Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı. Oğan son olarak da ata ittifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ için, “Kararımız aynı olmak zorunda değil” diye konuşmuştu.