Adalet Partisi ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

Ata ittifakının üyelerinden Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.
Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Böylelikle seçim ikinci tura kalmış ve ata ittifakının adayı Oğan’a oy veren seçmenin tutumu ikinci turda önemli hale gelmişti.
Kılıçdaroğlu bugün, ata ittifakının bileşenlerinden Adalet Partisi’nin genel başkanı Vecdet Öz’le görüştü.
Görüşme sonrasında basın açıklamasında konuşan Öz, parti olarak ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu. Öz, kararı oy birliğiyle aldıklarını belirtti.
İkinci turla ilgili kararını Oğan bugün saat 17:00’de, ata ittifakının kurucularından Zafer Partisi’yse yarın saat 11:00’de açıklayacak.