Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi ‘olumlu’ sonuçlandı

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DİKEN ÖZEL

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci kez bir araya geldi. Görüşme olumlu sonuçlandı.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenleri Adalet Partisi ve Zafer Partisi, ittifakın dağıldığını bildirmişti. Adalet Partisi, ikinci tur için Kılıçdaroğlu’na destek bildirmiş, Özdağ da kimi destekleyeceğini yarın açıklayacağını duyurmuştu.

Oğan’ın cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a desteğini duyurmasının ardından Özdağ, Ankara’da bir restoranda Kılıçdaroğlu’yla buluştu.

CHP’li kaynakların aktardığına göre görüşmeden ‘gidişatın olumlu olduğu yönünde’ mesaj çıktı. Özdağ’ın yarınki açıklamasında Kılıçdaroğlu’na desteğini duyurması bekleniyor.

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın ‘bazı hassasiyetler’ üzerine anlaştığını ve bu ‘hasassiyetler’in kamuoyuna yarın açıklanabileceğini söyledi.

Buna göre iki lider bir mutabakat metni hazırlayarak bunu kamuoyuna duyuracak. Metinde makamlarla ilgili bir madde yer almayacak.

‘İstikrar’ı vurgulamıştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği önem kazanmıştı.

Oğan, geçen cuma günü Erdoğan’la bir arayla gelmiş, dün akşam da kimi destekleyeceğine ilişkin kararında ‘Türkiye’nin birlik bütünlüğü ve istikrarı’na önem vereceğini duyurmuştu. Bu ifade Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğine yorulmuştu.

Gelinen noktada ilk turda Oğan’a oy veren yüzde 2 milyon 831 bin seçmenin ikinci turda kime oy verceği net değil. Zira, ilk turda Oğan’ı destekleyen ata ittifakı dağıldı. Dahası, ittifakın iki bileşeninden Adalat Partisi, ikinci turda millet ittifakının adayı Kemel Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Diğer bileşen Zafer Partisi ise kararını yarın bildirecek. Parti lideri Ümit Özdağ geçen cuma günü Kılıçdaroğlu’yla ‘olumlu’ bir görüşme yapmıştı.

Ne olmuştu?

Oğan, daha ilk tur öncesinde hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu vurgulayarak “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” demiş, ilk turdana sonra da, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” ifadesini kullanmıştı. Oğan son olarak da ata ittifakı bileşenlerinden Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ için, “Kararımız aynı olmak zorunda değil” diye konuşmuştu.

Buna karşılık AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Oğan’ın ‘çok havaya girmemesi gerektiğini’ söylemişti.

Erdoğan da önceki gün Oğan’ın taleplerini kabul etmeyeceğini söyleyerek “Bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” demiş, neden sonra Oğan’ı Dolmabahçe’de ağırlamıştı.

Erdoğan’ın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Oğan’ı “Fırsatçı aciz” diye nitelemişti.