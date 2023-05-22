‘Destek’te ayrıştılar: Oğan bugün, Özdağ yarın açıklayacak

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini bugün saat 17:00’de, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa yarın saat 11:00’de açıklayacak.

Ümit Özdağ ve Sinan Oğan. (AA)

Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan’sa yüzde 5,17 oranında oy aldı. Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi ve Zafer Partisi’nden kurulu ata ittifakıysa genel seçimlerde yüzde 2,44 oy aldı ve milletvekili çıkaramadı.

Oğan bugün ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıklayacak. Ancak ittifakın en büyük partisi Zafer Partisi’nin kararı yarın açıklanacak. Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Oğan “Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil” demiş, ittifakta farklı görüşlerin çıkacağının sinyalini vermişti.

Halk TV yayınında konuşan Özdağ şunları kaydetti: “Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan bey bugün açıklama yapacak. Bizse açıklamamızı yarın sabah 11:00 civarında Zafer Partisi genel merkezinde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi ata ittifakı dağılmıştır.”

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyeceğini yazmıştı. Selvi bunu Saray’dan aldığı bilgilere dayandırmıştı.