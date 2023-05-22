Bankacılar: Nakit avansta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Merkez Bankası’nın geri adımına karşılık bankacılar, nakit avansın eskisi kadar yoğun kullandırılmayacağını belirtiyor.

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Birçok banka 14 Mayıs seçimleri öncesinde nakit avans tutarlarını azaltmaya ve vadeleri kısaltmaya başlamıştı.

Geçen hafta da Merkez Bankası (MB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında yeniden düzenlemeye gitmişti.

Buna göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilmişti. Menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üstünün dikkate alınacağı duyurulmuştu. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin lira kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecekti.

Seçim öncesi bu durum tepkilere yol açtı. MB, birkaç gün sonra kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Ancak bankacılar nakit avansın eskisi kadar yoğun kullandırılmasının mümkün olmadığını söylüyor.

Ekonomi gazetesine konuşan bir bankacı, bankaların hala sınırlı miktarda nakit avans verdiğine dikkat çekti: “İnsanlar nakit avansla ucuza borçlanıp yüzde 40’a ulaşan mevduata yatırıyor. Bankalar da bu kadar talep olan bir ürünü zararına vermek istemiyor. Bu yüzden zaten Merkez Bankası’nın ilk aldığı karar öncesinde bankalar durdurmuştu. Şu anda da sınırlı bir şekilde devam ediyor.”

Kredi kartlarında azami faiz her ay MB tarafından belirleniyor. Son aylarda sabit tutulan bu oran, aylık yüzde 1,36 maliyetle nakit avans kullanımına imkan veriyor.

Bankacılar, mevduat maliyetlerinin yüzde 40’a ulaştığını, bu kredininse yüzde 20 altında maliyetle verildiğini belirtiyor.