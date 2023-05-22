Ekonomist Sönmez: Dövizini çekmeyene yüzde 20 faiz veriliyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, İş Bankası’nın dövizini üç ay boyunca çekmeyeceğini vadeden bazı şahıs veya şirketlere yüzde 20 TL faizi teklif ettiğini iddia etti.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Seçim döneminde de TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.

Seçim sonrası TL’nin hızla değer kaybedeceğine dair piyasada oluşan beklentiyse TL’yi daha da baskı altına aldı.

İktidar bu baskıyı atlatmak için farklı yollar deniyor.

Bloomberg yaklaşık üç hafta önce Merkez Bankası’nın bankalardan acil olmadığı sürece şirketlere dolar satılmasına sınırlama getirilmesini istediğini aktarmıştı.

Nitekim bankaların döviz satışında şirketlere günlük bin ila 5 bin dolar limit getirdiği ve saat 11:00’den sonra şirketlere döviz satmayı bıraktığı ortaya çıktı.

Muhalefetin ekonomi kurmayları da 14 Mayıs seçimlerinden üç gün önce, tüzel kişilere döviz satışının durdurulduğu öne sürmüştü.

Dövizini çekmeyene faiz

Baskı altındaki bankaların uygulamalarına dair bir iddia da ekonomist Mustafa Sönmez’den geldi.

Sönmez, İş Bankası’nın dövizini üç ay çekmeyene faiz teklif ettiğini dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sönmez “İş Bankası, dövizini 3 ay çekme yüzde 20 TL faiz veriyorum teklifi yapıyor. Hem de toplam faizini peşin ödüyorum, gel al diyor. Yıllık bileşik faizin yüzde 105’e gelmesi bu” dedi.