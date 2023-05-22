Süleyman Soylu neden şarkı söyledi?

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ALTAN SANCAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İlle de Roman olsun’ şarkısını söylemesi gündem oldu. AKP’li kaynaklarsa Soylu’ya bu şarkıyı söyletenin ‘CHP’nin hatası’ olduğunu iddia etti.

İstanbul’da seçim turuna çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu ilçesinden geçerken ‘İlle de Roman olsun’ şarkısını seslendirmiş ve buna dair bir video gündem yaratmıştı.

Diken’e bilgi veren AKP’li kaynaklar, Soylu’nun bu şarkıyı tesadüfen söylemediğini belirtti. AKP’li kaynakların iddiasına göre, Roman seçmenlerin büyük kısmı AKP’ye oy veriyor. Ama CHP’nin Roman milletvekili Özcan Purçu’yu tekrar aday göstermemesi ve sonrasında Purçu’nun istifasıyla CHP’ye oy veren Roman seçmenlerin de bir kısmı AKP’ye yöneldi.

Bu konuya dair çalışan AKP’liler ‘küskün Romanların’ partilerine yöneldiğini tespit etti. Soylu’nun da bu fırsatı değerlendirmek üzere şarkı söylediği belirtildi. AKP yönetiminin bunu olumlu karşıladığı kaydedildi. AKP’liler Soylu’ya şarkı söyletenin ‘CHP’nin hatası’ olduğunu söyledi.

Türkiye’deki Roman nüfusunun en az 2 milyon 750 bin dolaylarında olduğu tahmin ediliyor. Bazı tahminlerdeyse bu sayının 5 milyona yaklaşabileceği üzerinde duruluyor.

AKP mevcut Roman milletvekili Cemal Bekle’yi bir kez daha İzmir’den aday göstermişti. Bekle 14 Mayıs’ta seçilememişti.

Ne olmuştu?

Eski CHP’li Özcan Purçu, Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP’nin İzmir milletvekili seçilmişti. Purçu böylece Türkiye’nin ilk, Avrupa’nınsa üçüncü Roman milletvekili olmuştu. 2018 seçimlerinde bir kez daha seçilen Purçu 2023 seçimlerinde aday gösterilmemişti.

Purçu, İzmir, İstanbul ve Edirne’den başvuran 10 Roman adayın hiçbirinin aday gösterilmediğini belirtmiş ve partisinden istifa etmişti. Partisinin 7 milyon Roman yurttaşı ‘görmezden geldiğini’ savunmuştu.

İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır.



Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir.



Romanlar daha çok temsiliyet isterken; en büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. — Özcan Purçu (@ozcanpurcu) April 19, 2023

Ama eski partisi CHP, İstanbul 2’inci bölgeden Elmaz Arus’u aday göstermişti. Arus sosyal medyadaki açıklamada şunları kaydetmişti: “İstanbul 2’nci bölgeden CHP’nin milletvekili adayıyım, Romanım, buradayım. 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde Rom, Dom, Lom ve Abdal gruplar için hak temelli sosyal politikalar üretiyorum.”