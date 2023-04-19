CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP’nin milletvekili aday listelerinde hiçbir Roman vatandaşa yer verilmemesini gerekçe göstererek CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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Purçu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin 10 farklı ilinden dokuz Roman vatandaşın CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu ancak bu kişilerden hiçbirinin CHP‘nin Yüksek Seçim Kurulu’na sunduğu listelerde yer almadığını söyledi.

Özcan Purçu, 22 yıllık parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak milletvekilliğinden de istifa etmek istediğini söyledi. Purçu, Meclis’in kapalı olması nedeniyle dilekçesinin kabul edilmediğini bildirdi.