‘Kessen olmaz’ demişti: Sinan Oğan, HÜDA-PAR’la hizalandı

Seçim kampanyası sırasında “HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez… Türk bayrağındaki ‘Türk’ ifadesini çıkarmayı talep eden HÜDA-PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir“ diyen Sinan Oğan bugün HÜDA-PAR’lıları Meclis’e taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek açıklamakta sakınca görmedi.

Görsel: Youtube

Köktendinci terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA-PAR, genel seçimlere AKP listesinden katılmıştı. Oğan da kampanyası boyunca sık sık bu işbirliğine dikkat çekip seküler milliyetçi seçmenden oy istiyordu.

27 Mart’ta Habertürk’te Fatih Altaylı’ya konuşan Oğan, şunları demişti: “HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi.”

Seçimlerde HÜDA-PAR dört milletvekili çıkardı. Bun karşılık Oğan bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda HÜDA-PAR’lılara Meclis yolunu açan Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

🗓27 Mart 2023



Sinan Oğan:



"HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi!" pic.twitter.com/aWkBgg7kCg — Hafıza (@hafizatv) May 22, 2023

Bahçeli’yi eleştirmişti

Oğan 24 Nisan’da katıldığı Babala TV söyleşisinde de “Şu an Devlet Bahçeli karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?” yolundaki soruya şu yanıtı vermişti: “Türk bayrağındaki ‘Türk’ ifadesini çıkarmayı talep eden HÜDA-PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir?”