‘Kessen olmaz’ demişti: Sinan Oğan, HÜDA-PAR’la hizalandı

Seçim kampanyası sırasında “HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez… Türk bayrağındaki ‘Türk’ ifadesini çıkarmayı talep eden HÜDA-PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir“ diyen Sinan Oğan bugün HÜDA-PAR’lıları Meclis’e taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek açıklamakta sakınca görmedi.
Köktendinci terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA-PAR, genel seçimlere AKP listesinden katılmıştı. Oğan da kampanyası boyunca sık sık bu işbirliğine dikkat çekip seküler milliyetçi seçmenden oy istiyordu.
27 Mart’ta Habertürk’te Fatih Altaylı’ya konuşan Oğan, şunları demişti: “HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi.”
Seçimlerde HÜDA-PAR dört milletvekili çıkardı. Bun karşılık Oğan bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda HÜDA-PAR’lılara Meclis yolunu açan Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
Bahçeli’yi eleştirmişti
Oğan 24 Nisan’da katıldığı Babala TV söyleşisinde de “Şu an Devlet Bahçeli karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?” yolundaki soruya şu yanıtı vermişti: “Türk bayrağındaki ‘Türk’ ifadesini çıkarmayı talep eden HÜDA-PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir?”