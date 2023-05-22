Boğaziçi Üniversitesi beş ihaleyle 11 milyon TL dağıttı

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’lerin ‘icraatleri’yle gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi, son bir ay içinde beş ihale düzenledi. Yıkılması için boşaltılan Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin taşınması ve yazılım hizmetini de kapsayan ihlalelerde şirketlerin kasasına 11 milyon 778 bin 660 lira girdi. İhale kazanan şirketler arasında daha önce adrese teslim ihale verilen bir şirket de yer alıyor.

Fotoğraf: Facebook

33 araç kiralandı, 16’sı binek

Boğaziçi Üniversitesi’nin son bir ayda yaptığı ihalelerin ilki sürücüsüz araç kiralamayla ilgili. Maraş merkezli depremlerden bir hafta sonra planlanan ihale 31 Mart’ta sonuçlandırıldı. Açık usul ihaleye yedi şirket katıldı. Esenbey isimli firmaya verilen ihalenin bedeli 5 milyon 883 bin 660 lira. 8,5 ay sürece sözleşme kapsamında 33 adet araç kiralaması yapıldı. Araçların 16’sı binek, 10’u camlı, çift sürgülü kapılı kamyonet, ikisi 27 kişilik otobüs, biri 16 kişilik minibüs, ikisi 4×4 kamyonet, biri mini damperli çöp kamyonu ve biri de panelvan kamyonet.

Hiçbir iş yapılmadı

İkinci ihalenin ismi ‘Uluslararası Teknofest Etkinliği Hizmet Alımı İşi.‘ Açık usulle yapılan ihaleye üç şirket katıldı. İhale Abdurrahman Korkmaz isimli birine verildi. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerinde bu kişinin şirketinin adının ne olduğu, ihalenin içeriğinin ne olduğu yazmıyor. Yalnızca ihalenin sonuç ilanında organizasyon hizmeti alınacağı belirtilmiş.

Üniversite kaynakları, ihaleyi alan şirketin Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen Teknofest’te ihale konusuyla ilgili hiçbir iş yapmadığını, çalışanların okulun öğrencileri olduğunu, çöp kutularının bile üniversiteden götürüldüğünü, yetkili firmanın yalnızca flama astığını dile getiriyor. İhaleyi kazanan Abdurrahman Korkmaz’ın kasasına bu ihale sonucunda 925 bin lira girdi.

Kütüphane ihalesi gizli

Üçüncü ihale geçtiğimiz ay yıkılması için boşaltılmaya başlanan Aptullah Kuran Kütüphanesi’nin taşınması ve yazılımıyla ilgili. Bu ihaleyi şüpheli hale getiren şey, kamu alımlarında adrese teslim ihale için en çok başvurulan yöntem olan Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesiyle yani davet usulüyle yapılmış olması.

Aptullah Kuran Kütüphanesi

Söz konusu yasa hükmüne göre ancak ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde’ bu yola başvurulabilir.

Yalnızca AYS Bilişim isimli şirketin katıldığı ve onun kazandığı ihalenin bedeli 1 milyon 525 bin lira, sözleşme tarihiyse 8 Mayıs 2023. Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre, altı yıldır faaliyet gösteren şirket 2017’de 50 bin lira sermayeyle kurulmuş. Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Şanlıurfa Valiliği, Marmara Üniversitesi, Bahçelievler Belediyesi ve Türk Telekom şirketin arşivleme hizmeti verdiği referanslarından bazıları.

Boğaziçi Üniversitesi, Aptullah Kuran Kütüphanesi’yle ilgili bir ihale daha yaptı. Aynı şekilde pazarlık usulü yapılan 8 Mayıs 2023 tarihli ihalenin adı ‘Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi Taşıma Ve Yazılım Hizmet Alımı.’ Yalnızca Tuzcuoğlu Nakliyat isimli şirketin katıldığı ve onun kazandığı ihalenin bedeli 2 milyon 40 bin lira.

Kütüphanedeki mobilyalar Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin boşalttığı binaya taşındı.

Yolsuzluk şüphelisinin şirketine ihale

Boğaziçi Üniversitesi’nin son bir ay içinde yaptığı ihalelerden en dikkat çekici olanı ‘Eğitim İhtiyaç Analizi Ve Yetenek Yönetimi Hizmet Alımı İşi.‘ Bu ihaleyi ilginç hale getiren ihaleninin kazananı. Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘f’ bendine göre pazarlık usulü yapılan ihalenin bedeli 1 milyon 405 bin lira. İhalenin kazananıysa KCA Danışmanlık.

Hatırlanacağı üzere, Boğaziçi Üniversitesi’ne Üsküdar Belediyesi’nden getirilen ve 2014 yılında İzmir’de yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan Faruk Yakaryılmaz, göreve başladıktan dört gün sonra iş ilanı açmıştı.

Faruk Yakaryılmaz

Yakaryılmaz, açtığı eleman alım ilanında KCA Danışmanlık firmasında çalışan Taha Eligüzel’i işe almış, kapatılan İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin misafirhanesi Eligüzel için lojmana dönüştürülmüştü. Bu şirket, rektörlükten yönetişim danışmanlığı ihalesini de almıştı. KCA Danışmanlık şirketinin sahibi Elif Özbayram, geçtiğimiz yıl güney kampüsteki çimlerde gerçekleşen ve Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen iftarı da organize etmişti.

Özbayram’ın ismi, Türkşeker yolsuzluğuna da karışmıştı. Özbayram’ın buğday, nohut ve mısır satışında kamunun milyonlarca TL zarara uğratıldığı belirtilen Türkşeker Tarım A.Ş.’ye yakınlarını işe başlattığı öne sürülmüştü. Özbayram’ın “yeğenini Konya Çiftçi İletişim Ofisi’nde işe başlattığı, erkek kuaförünü koordinatör yaptığı, üretim müdürü olarak da emekli bir polisi atadığı” iddialar arasında yer alıyordu.

Üniversite kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özbayram’ın şirketinin çalışanları, söz konusu ihaleyle ilgili üniversite idari personeliyle görüşmeler yapıp bir şikayetlerinin olup olmadığını soruyor. İhalenin dokümanı EKAP sistemine yüklenmediği için işin içeriği bilinmiyor.

Aynı yöntemle bir ihale daha

Özbayram, aynı yöntemle Kasım 2022’de üniversiteden ‘İdari Birimlere Yönelik Strateji Yol Haritasının Belirlenmesi ve Süreç Analizi Çalışması ile Kurumsal Risk ve Kurumsal Performans Yönetim Sisteminin Kurgulanması Projesi Hizmet Alımı İşi‘ adını taşıyan bir ihale daha almıştı. Özbayram, bu ihaleden 717 bin 500 lira kazanmış, ihalenin detayları aynı şekilde EKAP’ta yer almamıştı.