Soylu hedef göstermişti: Oy ve Ötesi’ne üç kat başvuru

Oy ve Ötesi bünyesinde 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusu sayısı 210 bine ulaştı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

14 Mayıs’ta düzenlenen seçimin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Seçim böylelikle ikinci tura kalmıştı. İkinci tur, 28 Mayıs’ta düzenlenecek.

‘Sandıklara sahip çıkmak için’ kurulan partilerden bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Oy ve Ötesi‘ne 28 Mayıs seçimleri için başvuru sayısı, 14 Mayıs için başvuru sayısının üç katına ulaştı.

Diken’e bilgi veren Oy ve Ötesi yetkilileri, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 70 bin kişinin sandık başında gönüllü olmak için başvurduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca, 28 Mayıs’ta sandık başında görev almak için yapılan başvuruların sayısının da 210 bine ulaştığını dile getirdi.

Böylelikle başvuru sayısı iki seçim arasında üç katına ulaştı.

Soylu hedef göstermişti

AKP’den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Gaziosmanpaşa’daki Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği’nde dün yaptığı konuşmada Oy ve Ötesi’ni hedef aldı.

Oy ve Ötesi’nin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu savunan Soylu, derneğin sandık başlarında insanlara baskı yaptığını öne sürdü. Ancak, Soylu ‘yasak‘ olduğunu öne sürse de Oy ve Ötesi gönüllülerinin sayım esnasında sandık başında bulunması yasal.

İkinci turda Oy ve Ötesi’nin sandık başında olmalarına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetmişti:

*Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye’de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır.

*Bunlar polislere baskı yapıp, ‘Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz’ diyorlar. Siz Gezici’siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız. Bu Oy ve Ötesi Derneği’ni İsveç devleti finanse ediyor. Para gönderiyor, niçin? Türkiye’deki seçimi karıştırabilmek için. Bu kadar açık ve net. Ben sivil toplum örgütlerinden sorumluyum. Bunları tahkik ettik, denetledik ve bunlara dünyadan gelen paraları gördük. ABD’den, İsveç’ten gelen paraları gördük. Bunların işi gücü Tayyip Erdoğan gider de bu ülkede bir vesayet kurabilir miyiz? İsveç değil, ABD değil, o bastığınız dergiler değil, PKK değil, FETÖ değil, topunuz bir araya gelseniz gene yenileceksiniz.