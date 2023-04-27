Oy ve Ötesi’nden seçim için yeni sistem

Sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi, 14 Mayıs’taki seçimlerde yazılımcıların yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni bir tutanak aktarım sistemi kullanacağını duyurdu.

Sistemin adı ‘Optik Karakter Tanıma.’

Seçim günü sandık başında duracak gönüllüler, Oy ve Ötesi’nin uygulaması üzerinden tutanakların fotoğraflarını çekerek verileri yükleyebilecek. Sistem, fotoğrafı tarayarak belgedeki bilgileri sayısal veri haline getirecek.

‘Sandık verileri çok hızlı bir şekilde doğrulanabilecek’

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, yeni sistemle ilgili şunları söyledi: “Bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisiyle fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Sandıklarda görev alan gönüllülerimiz gün sonunda hazırlanacak tutanakları fotoğraflayarak yükleyecek. Bu veriler eş zamanlı olarak dijital veriye çevrilecek. Böylece sahadan gelen sandık verilerini çok hızlı bir şekilde doğrulama imkanına sahip olacağız. Hedefimiz her sandıkta tutanak görüntüsü elde edebilmek ve Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarına referans veri oluşturabilmek.’’

Veriler kamuoyuna açık olacak

Sistemin tutanaklardaki yazıları okuyabilme başarısı şu anda yüzde 80 seviyelerinde. Seçime kadar bu oranın yüzde 90’a çıkarılması hedefleniyor. Sistemde toplanacak veriler siyasi partilerle paylaşılacağı gibi seçim yasaklarının sona ermesinin ardından internet üzerinden vatandaşlara da açılacak.

Çağrı merkezi de kuruluyor

Oy ve Ötesi, seçim gününde kullanılabilecek bir çağrı merkezi de kuracak. Orkun, şunları söyledi: ‘’Seçim günü bir çağrı merkezi olacak. Avukat ve seçim tecrübesi olan gönüllülerimizle 14 Mayıs’ta herkese hizmet vereceğiz. 15- 20 kişilik bir ekip gelen sorulara cevap verecek. Çağrı merkezi telefon numarası önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.’’

Hedef 100 bin gönüllü

Toplantıda konuşan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hande Turan, güncel gönüllü sayısının 37 bin olduğunu ve hedeflerinin 100 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi. Turan, gönüllülere eğitim verileceğini de belirtti: “50 ilde planlanmış 101 eğitimimiz var ve bugüne kadar 7 ilde 15 eğitim gerçekleştirdik.”

AskıdaBilet Platformu

Toplantıda, adres kaydı deprem bölgesinde bulunup başka şehirlere gitmek zorunda kalan seçmenlerin oy kullanabilmesini amaçlayan AskıdaBilet Platformu de tanıtıldı. Oy ve Ötesi’nin paydaşları arasırda bulunduğu platform, şehrinde oy kullanmak isteyen depremzede seçmenlere bedelsiz olarak otobüs bileti sağlıyor.

Orkun, projedeki son durumu şöyle anlattı: ‘’Pazar gününden bugüne 5 bin 500 bilet talebi oldu. İki günde inanılmaz bir talep. İnsanlar geri dönüp oy kullanmak istiyor. 1,5 milyon lira toplandı. Bu da 3 bin bilete tekabül ediyor. Daha çok bağışa ihtiyaç var.’’