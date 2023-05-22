Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde

Türk Lirası mevduatın (32-91 gün) aldığı faiz ortalaması yüzde 30’u aştı. Bu oran en son Ekim 2003’te aynı seviyedeydi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde Merkez Bankası’nın faizleri indirmesiyle enflasyonun düşeceği, Türk Lirası’nın da değer kazanacağı öne sürülmüştü. Ekonomistlerse bunu mantıklı bulmadıklarını söylemişti.

Uzmanların uyarıları doğru çıktı, enflasyon rekor seviyelere fırlarken, piyasa faizleri düşmedi, TL’deki değer kaybı da sürdü.

Ekonomi yönetimi de TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor. Seçim döneminde de TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.

KKM’de rekor artış

Son dönemde düzenlemelerle cazibesi artırılan kur korumalı mevduatta (KKM) da haftalık rekor artışlar sürüyor. 12 Mayıs haftasında KKM hesapları 2,34 trilyon TL’ye çıktı.

Mevduat faizleri zirvede

Diğer yandan Türk Lirası mevduatlarında da (32-91 gün) fiilen alınan faiz ortalaması da yüzde 30’u aştı. Bu seviye en son Ekim 2023’te görülmüştü.

İktidar, bankalarda toplam mevduatın yüzde 60’ın TL’de olmasını istiyor, bunu yapmayan bankalaraysa ‘ceza’ uyguluyor. Bankalar da dolarlaşmanın yüksek olduğu piyasada mevduat faizini yüksek tutarak TL çekmeye çalışıyor.