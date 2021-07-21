Akşam Postası / 21 Temmuz 2021

Erdoğan’dan sığınmacı mesajı: Katillerin kucağına atmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda oldukları müddetçe, ülkeye sığınan Suriyelileri ‘katillerin kucağına atmayacaklarını’ söyledi.

Türkiye’yi de hedef alan Pegasus, ‘sıfır tıklama’yla telefondaki her veriye erişiyor

İsrail merkezli NSO firmasına ait ‘Pegasus’ adlı casus yazılımının mobil cihazlara nasıl sızdığı analiz edildi.

Rapor: Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i ekonomik endişe içinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son araştırması, Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu.

Gazeteci Erk Acarer’e saldırı soruşturması genişletildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer’e yönelik iki saldırıya ilişkin soruşturmanın genişletildiği açıklandı.

Covid-19 testlerinde pozitiflik oranı 10 günde iki kat arttı

Türkiye’de 10 Temmuz’da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4’ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibariyle yüzde 4,4’e yükseldi.

Erkekler, karbon salımından kadınlara göre daha fazla sorumlu

Araştırmaya göre erkekler, kadınlarla aynı miktarda harcama yapsa bile karbon salımı (emisyon) açısından yüzde 16 daha fazla sorumlu.

Yüksekova’da balık ölümleri: Oksijen yetersizliğinden kaynaklanıyor

Fotoğraf: DHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Nehil sazlığındaki balık ölümleri endişeye neden oldu.

Rize’deki sel: 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

Rize’de altı kişinin öldüğü, iki kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi.

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası almıştı: İfadedeki, ‘Şevkat Yerimdar’ ayrıntısı sayesinde beraat etti

İzmir’de görülen bir istismar davası, sanığın beraat etmesiyle sonuçlandı. Beraat kararında çelişkili beyanlar rol oynadı.

Prof. Sarı: Yüzeyde görmüyoruz ama müsilaj bitmedi

Müsilajla mücadele için oluşturulan bilim ve teknik kurulu üyelerinden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Yüzeyde görmüyoruz ama müsilaj bitmedi” dedi.

Sıcaktan bunalan erkek öğrenciler kurallardaki boşluğu bulup okula etekle gitti

Britanya’da sıcak havalardan bunalan erkek öğrenciler şort giyme yasağını protesto etmek için etek giyerek okula gitti.

Bilim insanları buzullarda daha önce keşfedilmemiş 28 virüs tespit etti

Tibet’te 15 bin yıl önce oluşan buzulda yapılan araştırmalar, 28’i daha önce bilim tarafından keşfedilmemiş donmuş 33 virüsü ortaya çıkardı.

Bir seyirci koltuğun altında sıkışıp ölmüştü: Sinema zinciri 750 bin sterlin ödeyecek

Merkezi Britanya’daki Vue sinema zinciri, bir izleyicinin 2018 yılında, altına eğilip telefon ve anatharlarını aradığı koltuğun ‘açılıp üzerine düşmesi’ sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle 750 bin sterlin (8,78 milyon lira) ödemeye mahkum edildi.