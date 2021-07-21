Rapor: Türkiye’de gençlerin yüzde 70’i ekonomik endişe içinde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son araştırması, Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin ekonomik endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmada gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkeler ise şöyle sıralandı: Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye.

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Araştırmada iş kayıpları da mercek altına alındı. Buna göre Türkiye’de gençlerin yüzde 65’inin evinde pandemi başladığından bu yana iş kaybı yaşandı. Türkiye bu oranla araştırmada yer alan 25 OECD ülkesi içinde Estonya ve Meksika ile ilk üçte yer aldı.

Akıl sağlığını kaybettiklerini belirttiler

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre Türkiye’deki gençlerin yüzde 30’u ‘bu süreçte akıl ve ruh sağlığını kaybettiğini’ belirtirken, Türkiye bir tek bu alanda OECD ortalamasının altında kaldı. OECD içinde pandemi sürecinde genç kadınların akıl sağlığının erkeklere oranla çok daha fazla bozulduğu verisi de dikkat çekti.

İşsizlik baskısı

18-29 yaş arası gençlerin katılımı ile yapılan araştırmaya göre pandemide gençler ağır bir işsizlik baskısı altına girdi. İş kayıpları ile artan ekonomik sıkıntılar gençleri ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Özellikle düşük sosyal sınıflardaki genç insanların ağır etkilendiğini ortaya koyan araştırmaya göre, bu kesimden her beş gençten biri iş kaybına uğradığını söyledi. Orta sınıfta bu oran sekizde bire düşüyor. Global araştırma da üç gençten birinin finansal sıkıntı içinde olduğu ortaya konuyor.

Hükümetten daha fazlası bekleniyor

OECD araştırması gençlerin pandemi sürecinde hükümetlerinden daha fazlasını yapmasını beklediğini ortaya koydu. Ortalamada her iki gençten biri “Hükümet pandemi sürecinde daha fazlasını yapabilirdi” derken, Türkiye’de ise gençlerin yüzde 78’i hükümetin daha etkin adımlar atması gerektiğini bildirdi. Gençler, dikkate alındıklarını düşünmüyor. OECD genelindeki gençlerin yüzde 49’u hükümetlerin bir kamu hizmeti ya da desteği planlarken kendilerinin fikrini dikkate almadığını belirtti.