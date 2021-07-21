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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Kıbrıs’ta ‘iki devletli çözüm’e karşı

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs için önerdiği ‘iki devletli çözüm’ü reddetti.

Fotoğraf: AA

Fransa merkezli haber ajansı AFP’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan müsteşar Victoria Nuland, ABD Senatosu’ndaki oturumda Türkiye’nin önerisine değindi.


Nuland, Kıbrıs’ta yalnızca ‘iki bölgeli ve iki toplumlu’ bir çözümün barış ve istikrar getireceklerini düşündüklerini söyledi.

Erdoğan, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle 19-20 Temmuz’da KKTC’de temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı, ziyaret öncesinde ve sonrasında adada iki toplumlu değil iki devletli çözüm talebini dile getirmişti.

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