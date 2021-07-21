Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Misak-ı Milli kim sen kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Avrolara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim?” diye seslendi.

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Erdoğan, iktidara gelmesi halinde Suriyelileri ülkelerine göndereceğini söyleyen CHP liderine “Kuva-yi Milliye ruhundan haberi yok. Misak-ı Milli nedir? Neyi kapsıyor? Bunu bir öğrenmesi lazım” demişti.

Cumhurbaşkanı ayrıca kendileri iktidar olduğu sürece Türkiye’ye sığınanları ‘katillerin kucağına atmayacağını’ ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, bu sözler üzerine Erdoğan’a yanıt verdi: “Bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim; Erdoğan sinirlenmiş, Misak-ı Milli’yi öğrensin demiş. Euro’lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü!

İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB’ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir. Bu süreci tamamladığımızda, emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım, sadece Euro’lara teslim olmayacak yöneticiler eksik!”