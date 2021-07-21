Erdoğan’dan tişörtlü bayramlaşma: Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 81 ilin AKP teşkilatıyla bayramlaştığı video konferasta üzerinde tişört olması dikkat çekti. Erdoğan partililere, “Sahayı boş bırakmayın” hatırlatması yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Erdoğan, 2023’e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içindeki Türkiye’nin, içeride ve dışarıda yaşadığı sınamaların kapsamının genişleyeceğinin anlaşıldığını belirtti. Erdoğan, “Ülkemizi, 19 yıldır sürdürdüğü, artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır” dedi.

Normalleşme adımlarına paralel olarak il ziyaretlerine yeniden başladıklarını hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum, sahada biz varsak, her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak, özellikle karşımızdakilerin söylediği yalanlar ve iftiralar sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Ama biz sahayı boş bırakırsak işte o zaman söylenen yalanlar birer gülleye dönüşüp tepemize düşmeye başlıyor. Bunun için sahayı tüm gücümüzle kapatacağız. Caddede, sokakta, çarşıda, pazarda, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında olacağız. Kamudan sivil topluma kadar tüm kuruluşların faaliyetlerinde bizzat bulunacak, gerektiğinde süreçte vatandaşlarımız adına müdahil olacağız. Unutmayınız, yarın vatandaşlarımız sandıkta şunun veya bunun değil, AK Parti olarak sizlerin yaptıklarını, yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Dikkat ederseniz bu söylediklerimi hakkıyla yapmaya, günün 24 saati, haftanın yedi günü az gelir. Sizlerin planlı programlı, bilinçli, etkili çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha, yedi günün üzerine yedi gün daha ekleyerek, bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum.”