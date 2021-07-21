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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Ala: Ekonomik sıkıntının farkındaydız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşın çektiği ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, parti olarak inisiyatif alarak bu sıkıntıları çözüp yola devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bursa’da partisinin bayramlaşma programında konuşan Ala, pandemi dolayısıyla dünyada ciddi sorunlar yaşandığını, bu süreci en iyi yönetmeye çalışan ve en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.


“Birçok tedbir aldık, vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız, diğer alanlarda ortaya çıkan problemlerin farkındayız” diyen Ala, bunları da AKP’nin ‘bugüne kadar aldığı inisiyatifler gibi inisiyatifler alarak çözeceğini’ savundu.

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Hedefimiz, nasıl ki dışarıda barış ve huzur içinde bölgesel işbirliği yapıp ticaret ve ekonomimizi geliştirmek, oralarda yaşayan insanlara huzur ve güven götürmekse, içeride de Türkiye’yi gelişmiş, kalkınmış, hedeflerine ulaşmış ve daha da ileriye emin adımlarla giden, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Bunun için de yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapacağız. Burada da en büyük gücümüz bu birliktelik, dayanışma ve yürek birlikteliğidir. Onun için hepimiz konuşacağız, paylaşacağız, sorunların üzerine birlikte gideceğiz.”

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