Bir seyirci koltuğun altında sıkışıp ölmüştü: Sinema zinciri 750 bin sterlin ödeyecek

Merkezi Britanya’daki Vue sinema zinciri, bir izleyicinin 2018 yılında, altına eğilip telefon ve anatharlarını aradığı koltuğun ‘açılıp üzerine düşmesi’ sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle 750 bin sterlin (8,78 milyon lira) ödemeye mahkum edildi.

Fotoğraf: Daily Mail

Bir çocuk babası 24 yaşındaki Ateeq Rafiq, 9 Mart 2018’de eşiyle sinemaya gitti. Vua’ya ait Birmingham Star City adlı sinemaya giden çift biletlerini alıp yerlerine oturduktan sonra genç adam cep telefonu ve otomobilinin anahtarlarının üzerinde olmadığını farketti. Koltuğun altına düşürmüş olabileceğini düşünerek yerinden kalktı ve yere eğildi. O sırada, katlanabilir koltuğun mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle oturalacak kısım açıldı ve Rafiq’in üzerine düştü. Koltuğun altında sıkışan Rafiq’i sinemanın çalışanları 15 dakikalık uğraş sonucunda çıkarabildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rafiq beyninde oluşan hasar nedeniyle bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Dava açıldı.

Mahkemede söz alan sağlık ve güvenlik dairesinden uzman, koltuğun oturulan, açılır kapanır kısmının Rafiq’in üzerine düşmesi sırasında 750 kiloluk bir baskıya neden olduğunu söyledi. Koltuğun, oturma kısmının yeniden yukarı kaldırılması için elle müdahaleyi sağlayan düzeneğinin olmadığını da belirten uzman, “Düzgün bir şekilde monte edilseydi ya da düzenli kontrolden geçirilseydi Ateeq Rafiq ölmezdi” dedi.

Dünkü karar duruşmasında, mahkemenin hakimi Hedi Kubik, “Bu hiç olmaması gereken bir kaza, ihmal ve risk değerlendirme konusunda eksiklik var” diyerek, şirketin 750 bin sterlin cezanın yanı sıra 130 bin sterlinlik (1,52 milyon lira) masrafları da ödemesini kararlaştırdı.

Vue Entertainment Ltd, nisan ayında sinemaseverlerin güvenliğini garanti altına alamadıkları gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.