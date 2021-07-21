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Yaramazlara biraz batar!

Bilim insanları buzullarda daha önce keşfedilmemiş 28 virüs tespit etti

Tibet’te 15 bin yıl önce oluşan buzulda yapılan araştırmalar, 28’i daha önce bilim tarafından keşfedilmemiş donmuş 33 virüsü ortaya çıkardı.

Buzullardaki araştırmalar. Fotoğraf: Reuters

Küresel ısınma nedeniyle buzullarda yapılacak çalışmaların önemi artıyor. Buzulların erimesi, binlerce yıl öncesinden kalmış ve donmuş virüslerin dünyaya yayılmasına yol açabilir.


ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, Çin’in batısında bulunan Çinghay-Tibet Platosu’ndaki buzullara dair örnekleri inceledi. Araştırmada buz örneklerindeki mikroplarla virüslere zarar vermeden ve bulaştırmadan analiz etmek için yeni bir yöntem kullanıldı.

Çalışmaya katılan mikrobiyolog Zhi-Ping Zhong, “Bu buzulların oluşması çok zaman aldı. Bu ağır oluşum dönemi sırasında toz ve gazlarla birlikte pek çok virüs de bu buzda birikti. Çin’in bu bölgesindeki buzullar yeterince çalışılmamıştı. Amacımız bulunan bilgileri geçmişe dair yansıtmalarımızda kullanabilmek. Buna virüsler de dahil” dedi.

Buzlar yıldan yıla katmanlar halinde büyüdükçe, çevreden gelen malzemeyi de hapsetmiş oldu. Böylelikle de bilim insanları için geçmişin atmosferik bileşimi, iklimi ve mikrobiyolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlayan bir kayda dönüştü.

Deniz seviyesinden 6.7 kilometre yükseklikteki buzullardan alınan iki parçadan elde edilen bilgilerde daha önceden keşfedilmemiş 28 virüsün genetik kodlarına ulaşılabildi.

Mikrobiyolog Matthew Sullivan, “Bunlar ekstrem ortamlarda hayatta kalabilecek virüslerdir. Bu virüslerin soğuk ortamlardaki hücreleri enfekte etmelerine yardımcı olan gen kodları var. Bunlar bir virüsün aşırı koşullarda nasıl hayatta kalabildiğine dair gerçeküstü genetik kodlar” dedi.

Araştırmayı yürüten ekip, bilinen virüslere kıyasla yeni keşfedilen virüslerin büyük olasılıkla hayvanlara veya insanlara bulaşmak yerine topraktan veya bitkileri enfekte edebileceğini düşünüyor.

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