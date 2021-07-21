Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sıcaktan bunalan erkek öğrenciler kurallardaki boşluğu bulup okula etekle gitti

Britanya’da sıcak havalardan bunalan erkek öğrenciler şort giyme yasağını protesto etmek için etek giyerek okula gitti.

Fotoğraf: SWNS

Cornwall’daki Poltair Ortaokulu öğrencisi 15 yaşındaki Adrian Copp ve arkadaşları ‘çağdışı üniforma politikası’yla sorunlarını ifade etmek için 8 sterline siyah etek satın aldı.


Okulun üniforma rehberinde öğrencilerin etek giymesine izin verildiği ancak öğrencinin cinsiyetinin belirtilmediğini fark eden çocuklar, buldukları boşluktan yararlanarak okula etekle gitti.

Bu sıcaklarda pantolon giymenin çok rahatsız olduğunu anlatan Copp, etek giymenin çok daha serin hissettirdiğini söyledi.

Protestolarıyla ilgili öğretmenlerinden ve diğer öğrencilerden gelen tepkilerin çeşitli olduğunu belirten çocuklar, günün sonunda dersten çıkarıldıklarını ve 24 saat sosyalleşme yasağı aldıklarını, ancak bunun dışında bir ceza uygulanmadığını anlattı.

Hiçbir kuralı ihlal etmedikleri konusunda ısrar eden Copp “Biz sadece bu sıcakta herkesin şort giyme seçeneği olsun istiyoruz, buna kız öğrenciler de dahil” dedi.

Copp ve iki arkadaşı haftanın kalanında da okula etekle gitmeyi sürdüreceklerini belirtti.

SON HABERLER

Jeff Bezos ve arkadaşları uzaya çıktı

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve beraberindeki üç kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla ABD’nin Teksas eyaletinin batısından uzaya fırlatıldı.

Piyasalar Godot’yu beklerken…

Türkiye, bir akrobat misali ip üstünde Boğaziçi’ni geçmeye çalışırken, bir yandan küresel piyasaların, diğer taraftan pandeminin soğuk rüzgârları esiyor. Son dönemdeki tek olumlu gelişme ise ekonomi yönetiminin ısrarla makul davranması, bu da benzetmemizdeki akrobatın elinde denge sağlamasını kolaylaştıracak bir sırık sahibi olduğunu gösteriyor. Peki bu sırık, sert rüzgârlar altında düşmeden ipte yürümeye yeter mi veya Mart 2021’deki gibi bir anda nedensiz yere suya atılır mı? Bu sorunun cevabının önümüzdeki 6 ayda yaşayarak göreceğiz.