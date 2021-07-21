Erkekler, karbon salımından kadınlara göre daha fazla sorumlu

Araştırmaya göre erkekler, kadınlarla aynı miktarda harcama yapsa bile karbon salımı (emisyon) açısından yüzde 16 daha fazla sorumlu.

Endüstriyel Ekoloji Dergisi’nde yayınlanan çalışmada İsveç’teki bekar erkek ve kadınların harcama alışkanlıkları analiz edildi. Kadınların sağlık, ev dekorasyonu ve giyim için daha fazla para harcadığı, erkeklerin ise yakıt, dışarıda yemek, alkol ve tütün için daha fazla para harcadığını tespit edildi.

Harcamaların en çok araçlardaki benzin ve dizel tercihlerinde yoğunlaştığı vurgulanırken, gıda alımından kaynaklanan karbon salımının ise iki cinsiyet arasında çok fazla farklılık göstermediği tespit edildi.

Hem erkekler hem de kadınlar için emisyonların yarısından fazlasını yiyecek alışkanlıkları ve tatile gitme gibi hareketler oluşturuyor.

Daha az harcama önerisi

Araştırmada, tüketicilerin gereksiz harcamalardan kaçarak ve daha yeşil alternatifler tercih ederek karbon emisyonlarını neredeyse yüzde 40 oranında azaltabileceği yazıldı.

Yaygın olarak harcama yapılan gıda, tatil ve mobilyalar yerine, onlarla hemen hemen aynı maliyete sahip bitki bazlı et ve süt ürünleri alternatifleri, yerel olarak yetiştirilen sebzeler, ikinci el ürünler, trenle yurt dışında tatil ve konaklamalar yer aldı.

Çalışmada, ‘’Bu araştırmadaki azaltma önerileri, elektrikli araba satın almak veya iklim bilincine sahip evler için güneş panelleri kurmak gibi maliyetli şeyler değil. Bu yüzden bunlara uymak ekonomik açıdan kolay’’ dendi.

Çalışma, konuyla ilgili yapılabilecek daha fazla araştırmanın ‘iklim değişikliğini yavaşlatma’ politikaları cinsiyete göre uyarlamanın yollarını keşfedebileceğini öne sürdü.