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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 59 can kaybı, 8 bin 151 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 151 vaka, 59 can kaybı kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre bir günde 184 bin 462 test yapıldı. İyileşenlerin sayısı da 4 bin 946 oldu.


Dün 8 bin 780 vaka, 46 can kaybı açıklanmıştı.

Bakan, şu uyarıyı yaptı: “Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun.”

Bakan, dakikalar sonra bir paylaşım daha yaparak aşıların ertelenmemesini istedi.

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