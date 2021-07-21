Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası almıştı: İfadedeki, ‘Şevkat Yerimdar’ ayrıntısı sayesinde beraat etti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde D.U. (28), eşinin yeğeni M.U.’ya (8) nitelikli cinsel istismar suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. M.U.’nun ‘Şevkat Yerimdar’ adlı diziyi izledikten sonra olayın yaşandığını söylediği ifadesinden yola çıkan iki avukat, o tarihte yayınlanmadığını belirledi. Yargıtay, bunu ve M.U.’nun annesinin ifadeleri ve dosyadaki kopukluklara işaret ederek yaptığı itiraz üzerine kararı bozdu. Yerel mahkemede tekrar görülen davada sanık D.U. beraat etti.

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5 Mayıs 2017’de, M.U.’nun ablası doğum yapmak için hastaneye yattı. M.U.’nun annesi ve D.U.’nun eşi de refakat etmek için hastaneye gitti. M.U. o akşam eniştesi D.U.’nun yanında kaldı. Şikayet üzerine D.U., M.U.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.U., hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianame kabul edilirken, hakim karşısına çıkan D.U. kendisine iftira atıldığını savunarak şunları söyledi: “M.U. ve ailesi maddi durumları sıkıntılı olduğu için bir süre bizde kalıyordu. O sırada kayınpederimin geçmiş yıllarda eşimi taciz ettiğini öğrendim. Bunun ardından evde tartışmanın ardından M.U. ile ailesini evimden kovdum. Telefonla arayıp barışmak istediklerini söylediler. Barışma tekliflerini geri çevirdikten birkaç gün sonra polisler gelip beni aldı. Kimseye istismarda bulunmadım.”

İftira attıklarını kabul etmiş

M.U., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, D.U. ile televizyonda Şevkat Yerimdar dizisini izlediklerini, D.U.’nun kendisini banyoya götürüp soyduktan sonra istismar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, ilk celsede D.U. hakkında tutuklama kararı çıkardı. İlerleyen celselerde M.U.’nun annesi, D.U. ile aralarında bir tartışma yaşandığını bunun üzerine M.U.’ya verdiği ifadeleri kendisinin söylettiğini ve iftira attığını kabul etti.

Mahkemeye heyeti, beyanları dikkate almadı ve D.U.’yu 28,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezaya itiraz eden avukatları Feridun Sencer ve Gülçin Özpelit, ifadelerde çelişkiler ve kopukluklar olduğu gerekçesiyle harekete geçti. Dosyadaki ifadelerde sıkça adı geçen ‘Şevkat Yerimdar’ dizinin yayın tarihini araştıran iki avukat, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayınlanmadığını fark etti. Dizi detayının yanı sıra M.U.’nun annesinin ifadelerini ve dosyadaki kopuklukları örnek olarak sunan Sencer ve Özpelit, istinafa gitti. İstinaf yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını uygun buldu.

Yargıtay’a taşıdılar

Bunun üzerine avukatlar, dosyayı aynı gerekçelerle Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, suç tarihi itibariyle sekiz yaşında olan M.U.’nun anlatımlarını çelişkili buldu ve sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin istemi doğrultusunda sanığın, M.U.’ya yönelik cinsel istismar suçunu işlemediği kanaati ile beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildiğinden, İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de D.U.’nun beraatına karar verdi.