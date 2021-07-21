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Yaramazlara biraz batar!

Polise yönelik rüşvet operasyonu: Baskın yapılan villada altın kaplama tuvalet var

Rusya’da, polise yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında baskın yapılan villada altın kaplama tuvaletin de aralarında bulunduğu çok sayıda lüks eşya ve mobilya bulundu.

Fotoğraflar: sledcom.ru

Kısa adı ‘SK’ olan, ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu örnek alınarak oluşturulan soruşturma komitesi, internet sitesinde villanın içindeki bazı kısımları altın kaplama tuvalet, dolap kapakları altın kaplama mutfak ve yatak odasının görüntülerini paylaştı. Operasyon kapsamında, Stavrapol bölgesinde trafik polisinin başındaki isim Aleksey Safonov dahil altı polis gözaltına alındı.


İşletmelere ve sürücülere sahte izin belgesi vererek gümrüğe tabi veya bulundurması yasal olmayan paketlerle kontrol noktalarından geçmelerine göz yuman ‘Safanov ve çetesinin’ yıllardır toplam 19 milyon ruble (2,2 milyon lira) rüşvet aldıkları belirtildi.

Tutuklananlar arasında Safanov’un selefi Aleksander Arzanukin’in de olduğu, suçlu bulunduğu takdirde Savanov’un 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

SK, bu villa dışında aralarında trafik polislerinin ofislerinin de bulunduğu 80 adresin arandığı, yüksek miktarda nakit para, lüks otomobil bulunduğunu açıkladı. Villa dışındaki aramalar sonucunda 35 trafik polisi gözaltına alınmıştı.

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