Akşam Postası / 21 Şubat 2023

Erdoğan: Bana bir yıl vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem sonrası birçok kez dile getirdiği sözünü, Osmaniye’de ‘daha kesin bir dille’ tekrarladı: “Bana bir yıl vereceksiniz.”

Akşener: Seçim ertelenmez, ortak aday 2 Mart’ta konuşulur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Mart’taki altılı masa toplantısının en önemli konusunun ortak aday olacağını söyledi. Akşener’e göre seçim 14 Mayıs’ta yapılabilir.

Depremlerde can kaybı 42 bin 310’a çıktı

AFAD, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 310’a çıktığını duyurdu.

Deprem bölgesinde 139 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesinde en az 139 bin bina yıkık ve acil yıkılacak.

Depremden kazananlar: Çimento hisselerinde artış devam

Borsa İstanbul’da deprem sonrası çimento, inşaat hisselerinde başlayan yükseliş devam ediyor. Çoğu şirketin hisse fiyatı ikiye katlandı.

Kolon kesme şüphesinde izlenecek hukuki yollar

Vatandaşların, binalarda kolon kesildiğinden şüphelendiği vakit izleyebileceği hukuki yollar bulunuyor.

RTÜK dört kanala ceza vermek için toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren televizyon kanallarına ceza için yarın toplanacağı bildirildi.

Erdoğan’ın ‘tek rakibi’ Bahçeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler sonrasındaki eksiklikleri dile getirenlere yine ‘sevgi dolu’ ifadelerle seslendi: ”Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi.”

Kılıçdaroğlu, köklü değişim istedi: İğneyi kendimize de batırmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremle ilgili AKP’ye karşı aldığı tavrın arkasında olduğunu belirterek ”Milleti için var olmayan bir yapıyı asla yüceltmeyeceğim” dedi.

Sancar: Hesap sormaya devam etmek zorundayız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın övündüğü binaların ve havalimanlarının depremle çöktüğünü belirterek “Hesap sormaya devam etmek zorundayız” dedi. Sancar, Türkiye’nin deprem gerçeğini bütün boyutlarıyla konuşmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Fatih Altaylı’dan Diyanet’e imalı yanıt

Gazeteci Fatih Altaylı, Twitter paylaşımı nedeniyle kendisi hakkında şikayette bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na imalı bir yanıt vererek Kasımpaşa logosunu paylaştı.

Kaftancıoğlu: İstanbul’da 8 bine yakın okul incelendi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki 8 bine yakın okulun depreme uygunluğuyla ilgili incelemenin yapılıp yapılmadığını sordu.

İsviçre’den Türkiye’ye rekor altın ihracatı

İsviçre, ocakta Türkiye’ye 3,6 milyar dolarlık (68 milyar TL) 58,3 ton altın göndererek, 2012’den beri Türkiye’ye aylık en büyük ihracatını yaptı.