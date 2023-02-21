Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hasar gören Çukurova Tıp Fakültesi’nin hastanesi tahliye ediliyor 

MESUDE ERŞAN

@mesudersan

[email protected]

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uygulama hastanesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında tahliye karar verildi.


Fotoğraf: Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Çevre ve şehircilik müdürlüğü, üniversitenin inşaat mühendisliği öğretim üyelerinden oluşan komisyon hastanede incelemelerde bulundu. Komisyon, hastanede yaşlanmaya bağlı hasar tespit etti. Hastane orta hasarlıydı. Bu nedenle güçlendirme kararı alındı.

Durumu uygun olanlar taburcu edilirken, diğerleri şehirdeki hastaneleri dağıtılacak.

Tahliye planlamaları il sağlık müdürlüğü işbirliğiyle yapılıyor. Hastane çalışanlarına gönderilen bilgilendirmelerde, panik yapılacak bir durum olmadığı, gelişmelerden haberdar edilecekleri bildirildi.

Hastanede hem tıp fakültesi öğrencileri uygulama dersleri alıyor hem de üçüncü basamak sağlık hizmetleri veriliyordu.

SON HABERLER

Akşam Postası / 21 Şubat 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

CHP’li vekil: Özel yurtlar cayma bedeli istiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle öğrencilerin yurtlarda kalma zorunluluğunu ortadan kalktığını ama özel yurtların yüzde 30 cayma bedeli isteğini dile getirdi.

RTÜK dört kanala ceza vermek için toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen ihmalleri’ haberleştiren televizyon kanallarına ceza için yarın toplanacağı bildirildi.

Erdoğan’ın ‘tek rakibi’ Bahçeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler sonrasındaki eksiklikleri dile getirenlere yine ‘sevgi dolu’ ifadelerle seslendi: ”Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi.”