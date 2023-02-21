Hasar gören Çukurova Tıp Fakültesi’nin hastanesi tahliye ediliyor 

MESUDE ERŞAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uygulama hastanesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında tahliye karar verildi.

Fotoğraf: Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Çevre ve şehircilik müdürlüğü, üniversitenin inşaat mühendisliği öğretim üyelerinden oluşan komisyon hastanede incelemelerde bulundu. Komisyon, hastanede yaşlanmaya bağlı hasar tespit etti. Hastane orta hasarlıydı. Bu nedenle güçlendirme kararı alındı.

Durumu uygun olanlar taburcu edilirken, diğerleri şehirdeki hastaneleri dağıtılacak.

Tahliye planlamaları il sağlık müdürlüğü işbirliğiyle yapılıyor. Hastane çalışanlarına gönderilen bilgilendirmelerde, panik yapılacak bir durum olmadığı, gelişmelerden haberdar edilecekleri bildirildi.

Hastanede hem tıp fakültesi öğrencileri uygulama dersleri alıyor hem de üçüncü basamak sağlık hizmetleri veriliyordu.