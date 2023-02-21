Kaftancıoğlu: İstanbul’da 8 bine yakın okul incelendi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki 8 bine yakın okulun depreme uygunluğuyla ilgili incelemenin yapılıp yapılmadığını sordu.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, uzmanlar farklı bölgelerle ilgili uyarılarına devam ediyor. İstanbul da bu kentlerden. Deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne binaların kontrolüyle ilgili rekor başvuru yapılmıştı.

İstanbul valiliği, deprem riski olduğu tespit edilen 93 okulun tahliye edileceğini bildirmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre İstanbul genelinde 7 bin 900 adet okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumu bulunuyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 93 okulun neye göre belirlendiği ve geri kalan 8 bine yakın okulunun incelemesinin yapılıp yapılmadığıyla ilgili valiliğe dilekçe vereceklerini açıkladı.

“Yanıt alamayacağımızı da biliyoruz. Ama bizim görevimiz algıyı yönetmeye çalışanlara hem sorumluluğunu hatırlatmak” diyen Kaftancıoğlu, İstanbul’daki 93 riskli okulun tahliye edilmesi için Kahramanmaraş merkezli depremin neden beklendiği sorusunu yöneltti.

Kaftancıoğlu, “Doğru ancak gecikmiş alınan kararla ilgili sorumlularla ilgili hangi işlem yapılıp yapılmadığını biz İstanbul valiliğine soracağız” dedi.