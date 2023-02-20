İstanbul’da nakledilen 93 riskli okulun listesi

İstanbul’daki 93 riskli okuldaki öğrenciler başka okullara naklediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı listeye göre, dün itibariyle nakledilen okullar ilçe ilçe şöyle:
Arnavutköy
- Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
- Suatlar Anaokulu
- Deliklikaya İlkokulu
- Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
Ataşehir
- Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
- Akşemsettin Anaokulu
- Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
Avcılar
- Gümüşpala İlkokulu
- Güngör Tekiner Ortaokulu
- Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
- Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
- Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
Bağcılar
- Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
- Kazım Karabekir Ortaokulu
- Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
- Zübeyde Hanım Anaokulu
- Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Bahçelievler
- Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
- Mustafa Kemal İlkokulu
- Hürriyet İlkokulu
- 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
Beşiktaş
- Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
- Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
- Lütfi Banat Ortaokulu
Beykoz
- Yavuz Selim İlkokulu
- İshaklı İlkokulu
- Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
- Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
- Kaynarca Anaokulu
- Beykoz Anadolu Lisesi – Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
- Kemaletin Tuğcu İlkokulu
Beylikdüzü
- Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
- Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
Beyoğlu
- Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
Büyükçekmece
- Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
- Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çatalca
- Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
- 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
- Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
- Karacaköy İlkokulu
Esenyurt
- Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Eyüpsultan
- Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
Fatih
- Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
- Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
- Vefa Lisesi (B Blok)
- Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmanpaşa
- Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
Güngören
- Ergenekon İlkokulu
Kadıköy
- Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
- Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kağıthane
- Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
- Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kartal
- Yıldız İşçimenler İlkokulu
- Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece
- Atakent Özel Eğitim Anaokulu
- Papatya Anaokulu
- Gelincik Anaokulu
- Kanarya Ortaokulu
- Çiğdem Anaokulu
- Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
- Nene Hatun Anaokulu
- Yasemin Anaokulu
- Zübeyde Hanım Anaokulu
Maltepe
- Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
Pendik
- Fatih İmam Hatip Ortaokulu
- Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe
- Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
Sarıyer
- Şükrü Nailpaşa İlkokulu
- Rumeli Feneri İlkokulu
Şile
- Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
Silivri
- Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- Silivri Anadolu Lisesi
- Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
- Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
Şişli
- Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
Sultangazi
- Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
- 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
- Mehmetçik İlkokulu
Ümraniye
- Ümraniye İmam Hatip Lisesi
- Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar
- Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
- Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
- Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
Zeytinburnu
- Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu