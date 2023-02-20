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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da nakledilen 93 riskli okulun listesi

İstanbul’daki 93 riskli okuldaki öğrenciler başka okullara naklediliyor.

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı listeye göre, dün itibariyle nakledilen okullar ilçe ilçe şöyle:


Arnavutköy       

  • Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
  • Suatlar Anaokulu
  • Deliklikaya İlkokulu
  • Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

Ataşehir             

  • Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
  • Akşemsettin Anaokulu
  • Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

Avcılar 

  • Gümüşpala İlkokulu
  • Güngör Tekiner Ortaokulu
  • Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
  • Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
  • Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

Bağcılar

  • Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
  • Kazım Karabekir Ortaokulu
  • Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
  • Zübeyde Hanım Anaokulu
  • Massit Mesleki Eğitim Merkezi

Bahçelievler      

  • Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
  • Mustafa Kemal İlkokulu
  • Hürriyet İlkokulu
  • 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

Beşiktaş              

  • Korkmaz Yiğit  Anadolu Lisesi
  • Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
  • Lütfi Banat Ortaokulu

Beykoz

  • Yavuz Selim İlkokulu
  • İshaklı İlkokulu
  • Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
  • Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
  • Kaynarca Anaokulu
  • Beykoz Anadolu Lisesi – Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
  • Kemaletin Tuğcu İlkokulu

Beylikdüzü        

  • Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
  • Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

Beyoğlu              

  • Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

Büyükçekmece

  • Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  ve Uygulama Oteli
  • Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca

  • Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
  • 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
  • Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
  • Karacaköy İlkokulu

Esenyurt            

  • Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Eyüpsultan        

  • Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Fatih     

  • Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
  • Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
  • Vefa Lisesi (B Blok)
  • Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
  • Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziosmanpaşa              

  • Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

Güngören          

  • Ergenekon İlkokulu

Kadıköy              

  • Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
  • Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kağıthane          

  • Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Atölyeleri
  • Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kartal   

  • Yıldız İşçimenler İlkokulu
  • Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece

  • Atakent Özel Eğitim Anaokulu
  • Papatya Anaokulu
  • Gelincik Anaokulu
  • Kanarya Ortaokulu
  • Çiğdem Anaokulu
  • Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
  • Nene Hatun Anaokulu
  • Yasemin Anaokulu
  • Zübeyde Hanım Anaokulu

Maltepe             

  • Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

Pendik 

  • Fatih İmam Hatip Ortaokulu
  • Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe       

  • Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

Sarıyer 

  • Şükrü Nailpaşa İlkokulu
  • Rumeli Feneri İlkokulu

Şile        

  • Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

Silivri    

  • Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
  • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Silivri Anadolu Lisesi
  • Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
  • Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

Şişli       

  • Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Sultangazi          

  • Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
  • 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
  • Mehmetçik İlkokulu

Ümraniye          

  • Ümraniye İmam Hatip Lisesi
  • Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Üsküdar             

  • Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
  • Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
  • Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Zeytinburnu     

  • Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

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