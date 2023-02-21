AKP’li Hacer Çınar, Tanju Özcan’a su şişesiyle saldırdı

AKP Meclis Üyesi Hacer Çınar, depremzedelere yardımların görüşüldüğü toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a su şişesiyle saldırdı.

Olay, Bolu Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında meydana geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Bolu’daki depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar, Bolu Belediyesinin Adıyaman’daki yardım çalışmaları için Belediye Meclisi’nden karar alınması için olağanüstü toplandı.

Toplantıda yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu yapılabilmesi için Özcan’a yetki verilmesi de görüşüldü. AKP grubunun söz konusu krediye karşı çıkması üzerine Meclis’te tansiyon yükseldi. Özcan ve AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay arasında karşılıklı atışmasının artması sonrasından, oylamaya geçildi.

Oylama sırasında AKP’li Çınar, önünde bulunan malzemeleri Özcan’a fırlattı. Çınar’ın saldırısı sonrası yükselen tansiyon sonrasında salona zabıta ekipleri geldi. Çınar’ın Özcan’a, “ahlaksız” ve “pislik adam” dediği duyuldu.

Ne olmuştu?

Özcan, 16 Mayıs 2022’de düzenlenen belediye meclis toplantısı sırasında Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi.

Özcan, bir yıl süreyle geçici çıkarma cezası almasına sebep olan bu sözleri nedeniyle yargılandığı davada beraat etmişti.