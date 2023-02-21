Deprem gündem olunca: Açı Okulları, Sarıyer yerleşkesini kapattı

İstanbul’un önde gelen özel eğitim öğretim kurumlarından Açı Okulları, yıllardır her gün yüzlerce öğrencinin girip çıktığı Sarıyer’deki yerleşkesini ‘deprem gündemi’ üzerine kapattı.

Açı Okulları’nın Sarıyer Bahçeköy’deki yerleşkesi.

Türkiye’nin 11 ilinde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, İstanbul’u tehdit eden Marmara depremiyle ilgili kaygıları da tetikledi.

Evlerden okullara, binaların depreme dayanıklılığı yeniden sorgulanmaya başladı.

Bunlardan biri de Levent, Kemerburgaz, Akatlar ve Sarıyer’de yerleşkeleri bulunan Özel Açı Okulları.

Eylüle kadar kapalı

Okulun yönetim kurulu, velilere gönderdiği bilgilendirme notunda, ‘Açı okul öncesi, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu Sarıyer kampüsünü önümüzdeki eylül ayına kadar kapatma kararı aldığını’ bildirdi. Gerekçe olarak olası bir depremle ilgili kaygılar gösterildi.

‘Zemin etüdleri ve beton ölçüm seviyesi emniyetsiz’

18 Şubat tarihli notta şöyle dendi: “Bahçeköy’de bulunan Sarıyer Açı Okul Öncesi, ilkokul ve ortaokul yerleşkelerimizin, Açı’nın hiçbir yapım aşamasını takip etme şansı olmayan binaları 35 yıl önce yapılmıştır. Daha önce yaptırdığımız deprem denetim raporlarına göre gerek zemin etütlerinin gerek beton ölçüm seviyesinin daha emniyetsiz olmasından kaynaklanarak 2018 şartname gereklerini de tam olarak yerine getiremeyeceğini düşünmemiz nedeniyle Açı Okulları Yönetim Kurulu olarak risk almayıp Sarıyer yerleşkemizi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı olan eylül ayına kadar kapatma kararı almış bulunuyoruz.“

Notta, ‘Sarıyer kampüsündeki öğrencilerin, eğitim ve öğretiminin 20-24 Şubat arası çevrim içi devam edeceği, 27 Şubat itibariyle; ‘diğer binalardaki boş sınıfların değerlendirilmesi’, ‘ikili tedrisata geçilmesi’ ‘gerekirse bina kiralanması’ gibi seçeneklerle çözüm bulunacağı’ belirtildi.

Yönetim bu süre içinde güçlendirme projeleri ve inşaatla, Eylül 2023’te kampüsü yeniden açmayı planlıyor.

Yine Sarıyer’de bulunan lisede ise eğitim öğretime normal şekilde devam edilecek.

İstanbul valiliği de deprem risk tespit edilen 93 okulun tahliye edileceğini bildirmişti.