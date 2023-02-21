Depremden kazananlar: Çimento hisselerinde artış devam

Borsa İstanbul’da deprem sonrası çimento, inşaat hisselerinde başlayan yükseliş devam ediyor. Çoğu şirketin hisse fiyatı ikiye katlandı.

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Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.

Açık kalan bu ilk iki günde borsada çimento, inşaat hisseleri tavan yaptı. Borsanın kapanıp 15 Şubat’ta tekrar açılmasının ardından bu hisselerdeki artış sürüyor.

Örneğin 6 Şubat’taki deprem öncesi son kapanışta 20,6 TL seviyesine olan Oyak Çimento, şu an 40 TL seviyesinde.

Grafik: Google Finans

Konya Çimento, Nuh Çimento ve Afyon Çimento’da da aynı tarihten bugüne iki kat artış var.