Akşam Postası / 21 Ocak 2023

TEAM anketi: AKP ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) anketine göre AKP ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü. AKP yükselişi son bir ayda hızlanarak devam etti.

Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Türk büyükelçiliği önünde Kuran yaktı

İsveç-Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İslam dininin kitabı Kuran’ın bir kopyasını yaktı.

Erdoğan’ın Bursa ‘mitingi’nde Sinan Ateş pankartları toplatıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da çeşitli yapıların açılışı için katıldığı törende, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için pankart açıldı.

H.K.G.’nin istismarı: İddianameyi yazan savcının yeri değiştirildi

H.K.G.’nin altı yaşındayken tarikat müridiyle ‘evlendirilmesine’ ilişkin iddianameyi yazan savcının görev yeri değiştirildi.

Altılı masa ‘aceleye getirmiyor’: Aday belirleme süreci anket aşamasında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmesinin ardından, gözler adayını henüz açıklamayan altılı masaya çevrildi. Altılı masa kurmaylarıysa Erdoğan’ın açıklamasının aday belirleme süreçlerini etkilemeyeceği görüşünde. Kurmaylar, adayın şubat ortasında kamuoyuna büyük bir etkinlikle açıklanacağını belirtti.

Öğrenciler bulunduğu şehirde nasıl oy kullanabilir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, öğrencilerin bulunduğu şehirde nasıl oy kullanabileceğiyle ilgili bir tweet dizisi paylaştı.

Vergi borcu yapılandırma paketinde detaylar ortaya çıktı

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi borcu yapılandırma paketinde detaylar ortaya çıktı.

Ezhel, ‘Kürdistan’ sözlerinden sonra hedef gösterildi

Ezhel mahlasıyla bilinen rap sanatçısı Serkan İpekçioğlu, Twitter sohbet odasındaki “Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” sözleriyle iktidara yakın gazetelerce hedef gösterdi.