Öğrenciler bulunduğu şehirde nasıl oy kullanabilir?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, öğrencilerin bulunduğu şehirde nasıl oy kullanabileceğiyle ilgili bir tweet dizisi paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle öğrencilerin nasıl oy kulanacağı sorulmaya başladı. Memleketi dışında okuyan öğrencilerin bulunduğu şehirde oy kullanabilmesi için yapması gereken bazı şeyler bulunuyor. 14 Mayıs’ın sınav döneminde denk gelmesiyle de bu durum tartışma konusu oldu ve etrafa birçok ‘bilgi’ saçıldı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’se konuyla ilgili muğlaklıkları gidermek için bir tweet dizisi paylaştı.

Erkek’e göre öğrencilerin oy kullanması için yapması gerekenler şöyle:

* Eğer öğrenci evde yaşıyorsa şu anda bulunduğu evin adresini e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak birinci adresi haline getirebilir. Bu durumda başkaca bir işleme gerek kalmaz.

* Seçmen kütükleri askıdayken, (öğrenci) nüfus müdürlüğüne başvurup bulunduğu adresi birinci adresi haline getirdikten sonra ilçe seçim kuruluna başvurup seçmen kaydının bu adrese alınmasını istemesi gerekir.

* Eğer öğrenci yurtta yaşıyorsa şu anda bir işlem yapması gerekmiyor.

* Seçmen kütükleri askıdayken, okulundan öğrenci belgesi ve yurt müdürlüğünden yurtta kaldığına dair belgeyle birlikte önce ilçe nüfus müdürlüğüne başvurup oradan alacağı belgeyle ilçe seçim kuruluna giderek yurdunun bulunduğu yerde oy kullanmak için başvurması gerekiyor.