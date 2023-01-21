Şahmaran hikayesi: Yılanlar hariç herkes biliyor

Şahmeran, Anadolu’nun en önemli efsanelerinde biri. Şimdi ilk günden popüler olan Netflix dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Şahmeran çok sayıdan sanatçı tarafından yorumlandı, farklı tekniklerde defalarca görselleştirildi. Görsel: Parlak Jurnal

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı Şahmaran dizisi dün Netflix’de yayımlandı. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bol bol Şahmaran konuşacağız.

Şahmeran, yılanların başı anlamına geliyor. Farsça’da yılan anlamına gelen ‘Maran’ ve İran ya da Afgan hükümdarlarına verilen ‘Şah’ unvanının birleşmesinden oluşuyor.

Doğrusu Şahmeran mı, Şahmaran mı diye derseniz, her ikisi de doğru. Maran kelimesi Türkçe’ye geçerken meran olmuş.

Anadolu’nun farklı yerlerinde geçtiği söylense de en çok Tarsus ve Mardin’le birlikte anılıyor.

Yılanlar barış içinde yaşar iken…

Anonim kaynaklarda efsane şöyle anlatılıyor: Binlerce yıl önce Tarsus’ta, yerin yedi kat altında yaşayan yılanlar vardı. Meran adı verilen bu yılanlar barış içinde yaşıyordu. Meranların kraliçesi Şahmeran genç ve güzel bir kadındı.

Efsaneye göre, Şahmaran’ı gören ilk insan, geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğlu Cemşab oldu. Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfettiler, balı çıkarmak için Cemşab’ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçtılar.

Cemşab mağarada bir delikten sızan ışığı fark etti. Buradan ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girdi. Bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, bir havuz ve yılanlar görür. Havuzun başındaki tahtta da Şahmeran oturuyordu.

Şahmaran’ın güvenini kazanan Cemşab uzun yıllar bu bahçede yaşadı. Şahmaran ona tıbbın bilmediği sağlık sırları verdi. Yıllar sonra, Cemşab ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek istedi. Şahmeran izin verdi ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini istedi.

Şahmaran’a söz verip ailesine kavuşan Cemşab uzun yıllar verdiği sözü tuttu. Ancak bir gün ülkenin padişahı hastalanınca vezir, hastalığın çaresinin Şahmaran’ın etini yemek olduğunu söyledi ve her yere haber salındı. Şahmaran’ın yerini Cemşab’ın bildiği anlaşılınca, söylemek zorunda kaldı.

Şahmeran öldü Lokman hekim doğru

Şahmeran da Cemşab’a, “Benim başımı kaynatıp padişaha içir, kurtulsun. Gövdemi vezire içir, ölsün. Kuyruğumu da kaynatıp sen iç, böylece Lokman Hekim ol” dedi.

Aynen Şahmeran’ın söylediği gibi de oldu.

Efsaneye göre Şahmeran’ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmiyor. Tarsus’un, Şahmeran’ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceğine inanılıyor.