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Yaramazlara biraz batar!

Netflix’in yerli mitolojik dizisi Şahmaran’dan ikinci tanıtım: Kehanet gerçekleşecek mi?

Dijital yayın platformu Netflix, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı yeni yerli mitolojik dizisi Şahmaran’dan ikinci tanıtımı yayımladı.

Fotoğraflar: Netflix

Netflix Türkiye yerli yapımlarda ‘mitoloji’den ilham almaya devam ediyor. ‘Atiye’ ve ‘Hakan Muhafız’ın ardından bu kez Türk, Irak, Kürt, İran ve Anadolu mitolojileri içerisinde yer alan ve Şahmaran efsanesini ekranlarına taşıyacak.


Tutku ve gizemle harmanlanmış efsaneye dayalı hikayenin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor.

Pınar Bulut’un senaristliğini yaptığı, Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi; ‘Şahsu’nun öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşme hikayesi’ni anlatıyor.

Şahsu – Serenay Sarıkaya

Şahsu bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı ve gizemli bir topluluğun ortasında buluyor. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu’nun gelmesi ile tarihi kehanetin gerçekleşmesi bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran’ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Netflix Türkiye 20 Ocak’ta yayımlanacak diziden ikinci tanıtımı ‘Ey insan sen sakın sevme beni demişlerdi ona. Ama insan dinlemedi. Aşık oldu Şahmaran’a’ sözleriyle paylaştı:

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