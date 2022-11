Netflix’te yeni dönem onlarca yerli yapımla başlıyor

Dijital yayın platformu Netflix, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yerli yapımlardan oluşan seçkiyi dün gece düzenlediği davette duyurdu. Yeni dönemde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı iki proje, Nejat İşler’in başrolde olduğu film ve Berkun Oya’dan ‘Bir Başkadır’ın ardından yeni bir dizi izleyicilerle buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Çağatan Ulusoy

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, dün akşam dizi ve film dünyasından isimlerin katıldığı davette önümüzdeki dönemde yayımlanacak yerli yapımlardan oluşan seçkiyi paylaştı.

Yeni dönemde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Beren Saat, Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa Sözen gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda yapım izleyiciyle buluşacak.

O yapımları derledik:

Terzi

Terzi

‘Hakan: Muhafız’ ve ‘Kağıttan Hayatlar’ projelerinde yer alan Çağatay Ulusoy, gerçek bir hikayeden uyarlanan ‘Terzi‘ ile Netflix’e dönüyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Şifanur Gül ve Olgun Şimşek gibi isimler yer alıyor.

Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami’nin hikayesini anlatıyor. Büyükbabasının ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa’nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul’daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami’nin ve Mustafa’nın hayatına girer.

Boğa Boğa

Boğa Boğa

Onur Saylak ve Hakan Günday’dan yeni bir gerilim filmi geliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı Boğa Boğa, İstanbullu bir çiftin huzur dolu yeni bir hayata başlamak üzere Ege’de bir köye yerleşmesini anlatıyor. Huzurlu bir hayata başlamayı hedefleyen bu ikilinin, köyde pek çok düşmana sahip olduğunu anlaması uzun sürmeyecektir.

İyi Adamın 10 Günü

İyi Adamın 10 Günü

Pek çok diziye imza atan Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Nejat İşler’in başrolünde yer aldığı İyi Adamın 10 Günü, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlandı. Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği üçlemenin birinci filmi İyi Adamın 10 Günü’nün senaryosunu ise yine Mehmet Eroğlu ve Damla Serim kaleme aldı.

Hayatınız boyunca kimseye zarar vermediyseniz, gerçekten iyi bir insan olduğunuzu söyleyebilir misiniz?Film bu soruya cevap ararken, Sadık karakteri üzerinden iyi bir insan olmanın anlamını sorguluyor.

Üçlemenin ikinci filmi olan Kötü Adamın 10 Günü’nün ise yine 2023 yılı içinde yayınlanması planlanıyor.

Ayzek ile Bir Gece

Ayzek ile Bir Gece

Dramedi türündeki Ayzek ile Bir Gece, Cem Yılmaz ve Netflix’in dizi, film ve stand up gibi farklı formatlardan oluşan 6 projelik anlaşması kapsamındaki ilk film. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Nilperi Şahinkaya, Özge Özberk ve Bülent Şakrak yer alıyor.

Yıllardır vapurlarda garsonluk yapan Ayzek, pandemi nedeniyle işsiz kalır ve bir süre sonra bir otelin gece vardiyasında iş bulur. Ancak ilk gecesinde Ayzek’in başına neler geleceğini kim bilebilir…

Sıcak Kafa

Sıcak Kafa

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgını konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

Konuşmayla bulaşan ve ‘abuklama‘ adı verilen bir tür delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, bu hastalıktan gizemli bir şekilde kurtulmuş tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul’un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan ‘sıcak kafa’sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım, Gonca Vuslateri ve Haluk Bilginer’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Sıcak Kafa, 2 Aralık’ta tüm dünyayla aynı anda gösterime girecek.

Yaratılan

Yaratılan

Çağan Irmak’ın yaratıcısı olduğu ve yönetmenliğini üstlendiği Yaratılan, Mary Shelley’nin ‘Frankenstein‘ romanını uyarlıyor. Başrollerinde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil’i izleyeceğimiz, oyuncu kadrosunda ise Şifanur Gül ve Bülent Şakrak gibi isimlerin yer aldığı dizi, 1900’lü yılların başında Bursa’dan İstanbul’a uzanarak, insanoğlunun en temel sorularından biri olan ‘ölüm ve sonrasına’ odaklanıyor.

Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları felaketin kapısına getirip bırakır.

Ah Belinda

Ah Belinda

Atıf Yılmaz’ın ünlü hikayesi, Netflix’te ekranlara dönüyor. Senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Dilara karakterini Neslihan Atagül canlandırıyor. Filmde Atagül’e Necip Memili ve Serkan Çayoğlu eşlik ediyor.

Aynı isimli filmin modern uyarlaması olan Aaahh Belinda, yakın zamanda çıkacak bir şampuan olan ‘Belinda‘ için bir televizyon reklamında yer alan genç oyuncu Dilara’yı odak noktasına alıyor. Provalardan birinde Dilara’nın hayatı bir anda değişir ve senaryonun tüm unsurlarının gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Artık o Handan’dır ve çaresizce aksini kanıtlamaya çalışır.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’, bir anne ile kızının kaçış öyküsünü konu alıyor. Ertan Kurtulan’ın senaryosunu yazdığı dizide, anne karakterine Melisa Sözen hayat veriyor.

Sürekli birilerinden kaçan ve lüks otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak lüks otellerin yerini köhne motellerin almasıyla, peri masalının söz verildiği gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu kaçış öyküsünde anne av değil de avcı olabilir mi?

Last Call For Istanbul

New York, aşk ve ikinci şanslara dair bir hikaye… Heyecanla beklenen ikili Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u yeniden bir araya getiren Last Call For Istanbul’un yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor.

New York havalimanında bavulu bir başkası ile karışan Serin’in yolu Mehmet ile kesişir. Kayıp valizin peşine düşen iki yabancı New York’ta aşk, evlilik ve sadakat üzerine bir keşfe çıkarlar.

Şahmaran

Umur Turagay’ın yönettiği, Pınar Bulut’un kaleme aldığı Şahmaran dizisinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz yer alıyor.

Şahsu, öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

Bazı yerli içeriklerin yeni sezonları gelecek

Netflix, yeni yapımlarına ek olarak, izleyicinin beğenisini kazanan Rise of Empires: Ottoman (2. Sezon), Kulüp (3. Kısım), Kuş Uçuşu (2. ve 3. Sezon), Aşk Taktikleri 2 ve Pera Palas’ta Gece Yarısı (2. Sezon) gibi yerel içeriklerinin yeni sezonlarıyla önümüzdeki dönemde yayınlanacağını müjdeledi.

2024’de yayımlanması planlanan içerikler

Öte yandan Netflix, kısa süre içinde yapımına başlanacak ve 2024 yılında yayınlanması planlanan yeni orijinal projelerini de duyurdu:

‘Bir Başkadır’ ve ‘Cici’nin yaratıcısı Berkun Oya, yeni bir dizi projesi için tekrar Netflix’le bir araya geliyor.

Yönetmen Seren Yüce, yıllar içinde ayrı düşen ve annelerinin ölümünün ardından memleketlerinde yeniden bir araya gelen iki erkek kardeşin hikayesini anlatan ‘Kasaba’ dizisiyle geliyor.

Senarist Ece Yörenç, ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’yle ‘ilişki durumu karışık’, bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

Erdem Tepegöz’ün yönettiği, oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Funda Eryiğit ve Alperen Durmaz’ın yer aldığı ‘Kül’ ise zengin ve evli bir kadının gizemli bir marangoza aşık olması ve bunun yol açtığı çatışmaları anlatacak.

Özgür Önurme’nin yaratıcısı ve yönetmeni olduğu, ‘Asaf’, eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra hayatını düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışan, güçlü ahlaki değerlere sahip sıradan bir Uber şoförünün, talihsiz bir araba kazası sonucu hayatının değişmesini konu alıyor.