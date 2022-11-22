Dünya sadece insana ait değil: Şahmaran’dan ilk fragman ve yayın tarihi paylaşıldı

Dijital yayın platformu Netflix, yeni yerli dizisi Şahraman’dan ilk fragmanı yayımladı. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı dizi 20 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.

Netflix’in yeni yerli dizisi Şahmaran

Pınar Bulut’un senaristliğini yaptığı, Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi; kökeni Hititler’e kadar dayanan, türlü rivayetin öznesi ‘yılanların başı’ anlamına gelen Şahmaran’dan ilham alıyor.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı dizi ‘Şahsu’nun öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşme hikayesi’ni anlatıyor. Şahsu bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıradışı ve gizemli bir topluluğun ortasında buluyor.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarından yayımladığı fragmanla dizinin 20 Ocak’ta izleyiciyle buluşacağını duyurdu.