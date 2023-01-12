Şahmaran’a geri sayım: Yeni fragman yayımlandı

Netflix, Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i asırlar öncesine uzanan bir aşk hikâyesinin içine çeken yerli mitoloji dizisi Şahmaran’dan yeni fragman yayımladı.

Netflix’in duyurulduğu günden itibaren merakla beklenen yeni yerli dizisinde başrolleri Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor.

Tutku ve gizemle harmanlanmış efsaneye dayalı hikayenin yönetmen koltuğunda Umut Turagay otururken, senaristliğini Pınar Bulut yapıyor.

20 Ocak’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, ‘Şahsu’nun öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşme hikayesi’ni anlatıyor.

Şahsu bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı ve gizemli bir topluluğun ortasında buluyor. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu’nun gelmesi ile tarihi kehanetin gerçekleşmesi bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran’ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

Diziden yeni fragman Netflix’in sosyal medya hesaplarından ‘İnanacaksın…’ sözleriyle paylaşıldı