Kılıçdaroğlu için de 14 Mayıs uygun: Yeter, söz milletin olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs tarihini işaret etmesine ilişkin “Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Millet ittifakı da bu zaten istiyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Erdoğan, çarşamba günkü AKP grup toplantısında “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” diyerek seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmişti.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim tarihiyle ilgili sözleri hakkında şunları söyledi: “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de ‘Yeter söz milletin’ dedik. Millet ittifakı da zaten bunu istiyor. Yeter, söz milletin olacak.”