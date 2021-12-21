Akşam Postası / 21 Aralık 2021

İş Bankası müdürü duyurdu: Kur korumalı sistem ne zaman devreye girecek?

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dün akşamdan bu sabaha kadar 1,75 milyar doların TL’ye çevrildiğini kaydetti. Aran ayrıca, yeni sistemin bu gece yapılacak çalışmayla yarın sabaha hazır olabileceğini belirtti.

Bloomberg analizi: TL için kabusa dönen 2021, Erdoğan’ın en çok konuştuğu yıl oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını analiz eden ABD merkezli Bloomberg ajansı, Erdoğan’ın daha sık konuştuğu ancak sürenin kısaldığı tespiti yer aldı.

AKP’de faiz beklentisi: 2 puan daha düşürülebilir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. AKP kulislerinde, faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, zamanlama konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, ’13’üncü cumhurbaşkanının yapacaklarını’ anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara güven duyulmadığını, sorunun temelinin bu olduğunu belirterek Türkiye’nin stratejiye ihtiyacının bulunduğunu söyledi. CHP lideri, yeni cumhurbaşkanının kendi ittifaklarından seçileceğini savunarak vaatlerinden bahsetti.

Yıkıldıktan sonra: Bomonti Fabrikası’nın Diyanet’e tahsis işlemi iptal

Diyanet’e tahsis edildikten sonra ‘mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark’ yapımı için yıkılan tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın depoları ile ilgili davada İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi işlemin iptaline karar verdi.

MURAT SEVİNÇ yazdı: Gemi, limon, simit ve haysiyet üzerine…

Haysiyet yok bu hikâyede, haliyle adalet de.

NESLİHAN KAZDAL’ın analizi: Kış gündönümü ve önümüzdeki üç aya bakış

Köprüleri kuralım, geçitleri açalım, hayatımızın sağlıklı sınırlarının liderliğine soyunalım, ihtiyaçlarımızın, yakın çevremizin, benliğimizin maneviyatına sığınıp beslenelim, besleyelim. Kışa böyle hoş geldin diyelim. Yaz nasılsa gelecek.

KLİMİK, ‘Omicron tsunamisi’ne hazırlık için gereken önlemleri sıraladı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), kısa sürede ve görülmemiş bir hızla yayılan Omicron varyantına karşı uyardı. Dernek tsunamiye benzettiği Omicron’un yayılımını azaltmak için acilen alınması gereken önlemleri duyurdu.

Sahte içki zehirlenmesinde erken tanı önemli: Hangi belirtilere dikkat edilmeli?

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İçki fiyatlarındaki zamlar ve yılbaşı öncesi yeniden artan sahte içki zehirlenmelerine karşı tıbbi toksikolog Doç. Dr. Aynur Şahin dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Akaryakıt fiyatlarında düşüş beklentisi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını aşağı çekeceğini söyledi.

‘Dur ihtarına uymadığı’ gerekçesiyle 17 yaşındaki çocuğu öldüren polise 25 yıl hapis

Adana’da Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık polis Fatih Karaca’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirdi.