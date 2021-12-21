Bakan Koca’dan tıbbi cihaz sektörüne 27 Aralık’tan itibaren ödemelere başlama sözü

MESUDE ERŞAN

Kamudan alacaklarını tahsil edememeleri nedeniyle zor günler geçiren tıbbi cihaz sektörü temsilcileri bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla bir araya geldi. Koca, sektöre 27 Aralık’tan itibaren ödemelere başlama sözü verdi.

Bakan Koca’yla görüşen heyetin içinde Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkanı Kemal Yaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tıbbi Cihaz Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanlık Divanı’ndan Cengiz Balçık vardı.

Tıbbi cihaz sektörünün malzeme temin etmemesi/edememesi nedeniyle kamu ve üniversite hastanelerinde bazı ameliyatlar durmuş, bazıları da aksamaya başlamıştı.

Bakan Koca 11 Aralık’da da sektör temsilcilerini davet ederek görüşmüş, geçmiş dönem alacaklarına istinaden 3 milyar lira ödeme emrini imzalamıştı. Ancak bu sektörü rahatlatmaya yetmemiş, tutarın neredeyse üçte birinin ortopedik ve beyin cerrahisi malzemeleri üreticilerine gitmesi tepkiyle karşılanmıştı.

İlk gündem maddesi geç ödemeler

Görüşmeyle ilgili Diken’e konuşan SEİS Başkanı Demir, makamdaki buluşmanın 15.00’de gerçekleştiğini söyledi. Koca’ya dört ana gündem maddesiyle gittiklerini belirten Demir şunları kaydetti:

“İlk gündem maddemiz, sektöre geç ödemeler. İkinci gündem maddemiz, daha önce yapılmış olan sözleşmeler. Hem tıbbi malzemeler hem de hizmet alımlarında (laboratuvar, görüntüleme gibi) uzun yıllara sari (iki-üç yıllık) sözleşmeler var. Bunların ya güncellenmesi ya fiyat farkı verilmesi ya da tasfiyesini istiyoruz. Üçüncü gündem maddemiz de bundan sonraki tedarik ve ödemelerin sağlıklı bir sisteme oturmasıydı. Dördüncü konumuz da uzun yıllardır güncellenmeyen Sağlıkta Uygulama Tebliği (SUT) oldu.”

Koca ilgili iki bakanı yanlarında aradı

Sağlık bakanının önce ödemeler ve SUT sorununu çözmek istediğini anlatan Demir, “Diğerlerini bir şekilde çözeceğini söyledi” dedi.

Koca, misafirlerinin yanında önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi telefonla arayarak sağlık hizmetlerinin aksamaması için tıbbi cihaz sektörünün ödemelerini 90 günlük vadeye çekmeleri gerektiğini söylediğini aktaran Demir, şöyle devam etti: “Nureddin bey de buna katıldığını ve ellerinden geleni yapacağını söyledi. Her iki bakan aralığın 27’sinden itibaren ödemelere başlama ve 90 günde vadeye gelme sözü verdi. Bundan sonra Devlet Malzeme Ofisi ya da Sağlık Bakanlığı’na da malzeme versek, 90 günde ödemesinin yapılması konusunda hem sağlık bakanımız hem de hazine ve maliye bakanımız söz verdiler.”

Koca aynı görüşme sırasında, SUT’un güncellenmesiyle ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i de aradı. Nebati’yle görüşmesinde yaptığı gibi Bilgin’le konuşmasını sektör temsilcilerine dinletti. SUT fiyatlarının geçerliliğini yitirdiğini ve güncellenmesi gerektiğini söyleyen sağlık bakanına Bilgin, “Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” yanıtını verdi.

‘Üç bakanla görüştük, umutluyuz‘

SEİS başkanı, “Dolasıyla üç bakanımızla da görüşmüş olduk. Pazartesi gününden itibaren sektörü rahatlatacak ödemelerin hesaba geçeceği sözünü alarak ayrıldık” dedi.

Bakanla bir önceki görüşmede söz verilen 3 milyar liralık ödemenin de firmaların hesaplarına geçmeye başladığını belirten Demir, şöyle devam etti:

“Toplamda sektörün 15 milyar lira alacağı olduğunu biliyoruz. 3 milyar lira yatmaya başladığına göre kalan 12 milyarın da 90 günlük vadesini düşersek, sektöre ilk etapta 6-7 milyar lira kaynak gireceğini söyleyebiliriz. Sektör görüşmeden umutlu ayrıldı. Ancak maalesef daha önce de konuşulup, uygulanmayan sözler verilmişti. Bu kez üç bakan da söz vermiş oldu.”

Bakan Koca, sektörden alacaklarıyla ilgili ‘endişe etmemelerini ve tedariki aksatmamalarını’ istedi.